Los próximos meses para aprovechar la doble oportunidad de la Juventus

Seguramente porque ya ha hecho “algo”: debutó con el primer equipo a los 18 años, empezó a la misma edad y hoy, a los 20 años y dos meses, ha disputado 54 partidos. A la misma edad, Del Piero sumó 39 goles y Marchisio aún no había debutado. Pero la velocidad puede seguir siendo una estadística lamentable si no va seguida de un crecimiento suficiente de las expectativas que generó.

Mercado de fichajes de la Juventus, propuesta de Fabián Ruiz: La propuesta

Meriti, es hora de tomar el relevo en la Juve

Meriti, precisamente por los números anteriores, produjo mucho y aunque Tiene mucho tiempo para complacerlos. Ahora está un poco por detrás de las expectativas. El retraso relativo está exactamente en línea con esas expectativas, teniendo en cuenta los ocho partidos que la Juve ha jugado hasta ahora, ha sido titular en cinco y ha sido sustituido en dos, lo que no es precisamente un mal comienzo: pero sólo en Empoli permaneció en el campo. Durante al menos una hora (y saliendo por poco en el minuto 62), permaneció tres veces en el vestuario después del descanso y no quedó del todo convencido. Por otro lado, que su nivel no era el óptimo también lo confirmó su repentina exclusión del once titular de la selección sub-21 que ayer enfrentó a Noruega.

Thuram-Samardzic, el mercado de la Juve y el porqué del cambio obligado