Vídeo de Fides de la pelea en la discoteca y fotos de la golpiza a Cristiano Yovino en la investigación de la pelea

Son las 2.30 horas del lunes 22 de abril. Dentro de la discoteca El club En Corso Garibaldi de Milán, la cámara enfoca al rapero Fedez. El cuadro lo muestra con el guardia de seguridad sosteniéndolo en sus brazos y mirando al frente. Estos son los momentos inmediatamente posteriores al altercado con Cristiano Iovino en el privado, que derivó en una pelea y vasos volando. La foto publicada hoy por Qn e. mensajero Está tomado del video de la cámara de seguridad. Marca perfectamente el comienzo de la historia que actualmente termina a través de Marco Ulpio Traiano en Citylife. Iovino es golpeado por 8 o 9 personas y tres días después se toma una fotografía y la publica en las redes sociales, mostrando los efectos de la paliza. La pelea no surgió por una chica rubia, como se pensó inicialmente, sino por una sobreestimación. Sino por una vieja disputa entre ambos.

Ludovica de Grisi

Ayer, Ludovica De Gresi, descrita como amiga o nuevo amor del rapero, negó su presencia en la discoteca y en la posterior campaña punitiva. La niña, modelo y estudiante, dijo que estaba cenando con su familia a las 19.30 de ese día, y a las 21.30 ya en casa. También dijo que las cámaras en su casa podrían comprobar su presencia. Dice que no se enteró de la pelea hasta el día siguiente y por una carta de Fedez, quien se lo informó. No está claro por el momento en qué calidad, dado que también negó su relación con el cantante. Mientras tanto, Fedez será el invitado de Alessandro Cattelan el lunes De cerca nadie es normal En Rayo 2. Y tal vez este sea el momento de empezar a decir la verdad. Mientras pronunciaba su discurso en la feria del libro, negó su presencia esa noche. Fedez se encuentra actualmente bajo investigación debido a la pelea y las lesiones.

Investigación

Es el único nombre inscrito en el registro. Pero pronto podrán llegar muchos para acompañarlo. Una vez establecido que la golpiza a Iovino fue perpetrada por 8-9 personas y que con ellos estaba una chica rubia, mientras se espera la denuncia de Iovino (sin la cual no habría sido posible seguir adelante debido a las lesiones), los investigadores intentan identificar a los miembros del grupo. a El club Fedez estuvo acompañado por el ultra milanés Christian Rosselló y el rapero Taxi B. Mientras el entrenador personal mantuvo un encuentro íntimo con Ilary Blasi en el club Largo La Foppa en compañía de Jacques Fanor, ex tronista de hombres y mujeres. La fiscal Michela Borderie está investigando. El Mercedes llega a las 3:23 de la mañana frente a las entradas del complejo residencial Parco Vittoria en Via Traiano. Bajan a 8-9. La primera es la persona que los guardias de seguridad del edificio de al lado reconocerán como Fedez.

Golpes y golpes vacíos

Fedez se acerca a Iovino e intenta lanzarle algunos golpes, pero el preparador físico los esquiva fácilmente. En ese momento los demás intervinieron y lo golpearon. Lo confrontaron en el paso de peatones y lo empujaron hacia el pasillo que conducía a la recepción. Entonces notaron a los guardias de seguridad en la sala de guardia. Intentan amenazarlos e intentan entregarles sus teléfonos. Pero mientras tanto llega un taxi y toca el silbato porque el Mercedes bloquea la carretera. Luego los asistentes suben a la camioneta y escapan. Iovino tiene un corte encima de la ceja izquierda y labios hinchados. Pero cuando llega la policía, dice que no conoce a nadie que lo haya golpeado y habla de una pelea por una chica. También pide a algunos ultras del Inter que se defiendan por su hermanamiento con la Lazio. Pero el pacto de no pelear entre los fanáticos sigue en pie.

