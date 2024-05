Hombres y mujeres, María De Filippi se enoja con Fabio: “¿Qué carajo quieres?”

También finaliza la penúltima semana hombres y mujeres. Después del trono “fallido”. Ida PlátanoEn el Episodio de hoy, viernes 17 de mayo de 2024 Del programa de citas María De Filippi Espacio para los últimos movimientos del parterre de Trono Over, donde aún prevalece el acalorado debate sobre la nueva relación entre Cristiano y Asma (pero no sólo). Vamos a averiguar ¿Qué pasó? Por la tarde en Canal 5.









hombres y mujeresEpisodio de hoy: Maria De Filippi regaña a Fabio

Después de algunas primeras citas fallidas, fabio Trató de explicarse Y reanudar el contacto con él. yasna Y tizianaPero las cosas no salieron bien. Lo mismo sucedió con Sabrina“, que el caballero concluyó después de pasar una noche de pasión: “Sin embargo, quiero mantener amistades con todos.“Eso me molestó mucho”, repitió Sabrina, quien, como era de esperarse, malinterpretó el gesto. “El que está causando la vergüenza es él, no tú”, la consoló Tina Cipolari;Tienes que aclararte a ti mismo.” Él lo regañó Gianni Sperti. también alicia Intentó defender a su compañera del jardín de infantes, pero no tardó en hacerlo. Fabio lo hizo callar (“Pero ¿quién eres tú”), también trajo María De Filippi a Perder paciencia Con el caballero: “Es Alessio y tú eres Fabio”. ¿Qué diablos quieres? ¿Pero puedes dirigirte a ti mismo de esta manera? No levantes la voz porque yo también puedo levantarla”.

Trono Over: Cristiano y Asmaa no convencen a Tina Cipolari

Se descubrió una nueva historia de amor entre ellos cristiano Y nombresJulia luchó por ocultar su dolor. El comportamiento del caballero continúa provocando la discusión de todos, pero también Asma, al parecer. convencido Para tener una relación diferente: “Con Julia no le fue bien, siempre fueron incompatibles.“Insinuado maliciosamente por la señora (que le había pedido, para evitar malentendidos, que hiciera sombra a su ex amante). Ante esta actitud un tanto teatral después de sólo dos salidas, Tina Cipolari Quiso hacer una predicción (“Si duras hasta la semana que viene es un milagro”) y atacó a Asmaa por su comportamiento: “Tu certeza de que esto pasará y luego se enfrentará a Julia… eres muy arrogante“. Gianni Sperti Los retó inteligentemente: “En ese momento abandonó el estudio… Dependo de tus palabras y de tu fe”.





