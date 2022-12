Juventus, trampa de impago de CR7. Aparece el acuerdo de confidencialidad con Buffon y Chiellini

sobre una roca nómina de sueldos Sobresalientes y super liquidados: 29 millones de euros en total, alta dirección de juventus Corrían peligro de agotarse en el verano de 2021, cuando el jugador fue vendido al Manchester United. Los acuerdos del año anterior, revelados a medias por la dirección de la Juventus para ocultar pérdidas del balance, por CR7 Preveían, como incentivo para salir, la liquidación de 19 millones en el caso de que dejara de ser socio. y eso es correcto andrea agnelli Para sugerir estrategia: Si no los pides, no te los damos. Pero ahora, a través de su abogado, el jugador está cobrando. Así, mientras “senadores”, Giorgio Chiellini Y el gigi bufon, que medió con sus compañeros para dejar sus sueldos a la Juventus (salvo recuperarlos en los años siguientes), para ocultar las pérdidas en el balance, el club mantuvo un trato especial, intentando no honrar los acuerdos con el delantero. Nuevos elementos que surgieron de la solicitud del Ministerio Público de Turín que, además de la solicitud de arresto domiciliario para el presidente Andrea Agnelli y la prevención de otros ejecutivos, quería confiscar 437 mil euros a la Juventus, como resultado de una supuesta evasión fiscal. .

Ronaldo

Del acta de la reunión del 20 de septiembre de 2021 aparece la trampa de Ronaldo. En un correo electrónico pirateado por Finance “Action list.docx. Una empresa» y envió a la alta dirección del club resumiendo la reunión celebrada hace unos días sobre las maniobras salariales 20-21. «leonardo boucci – Usted leyó – preguntó en nombre del equipo, las consolidaciones acordadas sobre la base de los acuerdos del año anterior». Cálculos de Ronaldo hechos: hay que saldar las mensualidades pendientes, igual a “28 covid brutos” a los que hay que sumar “4 vencidos en agosto”. En la reunión de septiembre resumida en el correo electrónico, el presidente Andrea Agnelli solicitó información sobre CR7. Confirma —lee el resumen de la sesión— cómo se fue sin molestarse en terminar su posición respecto a la maniobra salarial. Sugiere no perseguirlo sino esperar a que mencione el tema si está interesado. director deportivo Federico Cherubini Indica que nadie le preguntó a CR7 sobre este tema. El importe de maniobra que le interesa es igual a 19 millones de euros.

mediación

Y parece que el acuerdo, revelado por la dirección de la Juventus en medio del camino para ocultar las pérdidas del balance, no ocupó de la misma manera a Giorgio Chiellini y Gigi Buffon, quienes a la vez firmaron al “Embajador”. contratos Fue Maurizio Sarri quien informó en el acta: “Se llegó al acuerdo en marzo-abril de 2020, en mayo de 2020 se formaliza el acuerdo de reducción al volver a retomar los entrenamientos, luego en julio de 2021 se firman las adiciones. ». Según el testigo, la sugerencia inicial provino de Agnelli y Paracci: “En general, los senadores se han ido, los tres líderes, Chiellini, Bonucci y Buffon”.

Contratos de embajador

De los controles financieros se desprende que Chiellini, en mayo de 2021, “firmó una renuncia salarial (dos meses) en abril y mayo de 2021 y al mismo tiempo, ya que no había certeza sobre la continuación de la actividad deportiva del jugador”. al año siguiente, firmó un contrato de embajador con efecto a partir del 1 de julio de 2021 por un período de cinco años que prevé una contraprestación de 3 millones 139.623,00 (más IVA si corresponde) a cargo de la Sociedad en tres tramos, cada uno equivalente a 1 millón 46 mil euros (más IVA) a las fechas finales 30 de junio de 2022, 30 de junio de 2023 y 30 de junio de 2024. En el acta, el capitán dijo: “Me ofrecieron un puesto de embajador en el que también estaría incluido en la consideración de la nómina de los meses de abril y mayo de 2021. Un contrato que comenzará a partir de cuando cese por tres años. Los pagos de los dos meses se cargaron allí, por lo que todavía tengo que recogerlos”. Los demandantes aseveran: «Finalmente, es útil recordar, también para evaluar el contenido de las declaraciones del testigo y establecer su vinculación con Juventus spa, que su hermano Claudio Chiellini trabajó hasta junio de 2021 como Jefe de Administración de Préstamos y es el sujeto que , hasta esa fecha, enviaba periódicamente correos electrónicos con montos (incluyendo subtipos de plusvalías) que debían alcanzarse para cumplir con los objetivos presupuestarios.”

NEGOCIACIÓN BUFÓN

Buffon argumentó, tras escuchar a testigos presenciales, que durante la temporada 2019-2020, la petición del club, mediada por el capitán Chiellini, “de no cobrar uno o dos meses de salario” y que accedió ante la suspensión por no mencionar si parte del salario había sido “diferido”, incluso en relación con él, al año siguiente. Sin embargo, de los documentos incautados, “se ha confirmado -aseveran los demandantes- que el pago adeudado a Buffon (que asciende a un millón 605 mil euros) ha sido incorporado” a la retribución prevista por la renovación del contrato estipulada el 25 de junio. 2020. Buffon declaró que no cumplió (enfatizando el carácter individual de las negociaciones) porque no hubo suspensión de la actividad deportiva”.