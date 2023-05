“¿Dybala? Creo que no jugará en la final”.

13:17

Mourinho: “No pienso en mí, sino en la afición y el equipo”

A Mourinho le preguntan si es posible ganar la liga europea, Tras la conferencia del año pasado, ha convertido su experiencia en Roma en algo extraordinario y más allá de lo realizado Oporto Invierno. “No me gusta hablar primero. Me gusta jugar y jugar mucho. Es una pena que no puedas jugar una final cada semana. No pienso en mí, sino en los jugadores y la afición. Me gusta eso. Ayudar a los jugadores a ganar y tratar de obtener lo que la afición espera. Queremos jugar y estaremos allí el miércoles para jugar por eso”.

13:14

Condiciones de Mourinho y Dybala

“No asustamos a Paulo. No está entrenando en ningún lado. ¿Está disponible para la final? No lo creo. Pero la esperanza es que al menos pueda estar en el banquillo. Con el Feyenoord estuvo en el banquillo y marqué el gol que me permite ir a la prórroga. Si Dybala puede quedarse en el banquillo y me puede dar diez o quince minutos, estaré feliz. No ocultamos nada: Karsdorp y Spinazzola hicieron un trabajo individual, Dybala no estaba. ¿Qué pasó? Intentamos ponerlo en el campo. Pensé que con Salernitana podría “Jugar un rato, igual que pensé que podía jugar unos minutos en Bolonia. Imaginamos que el descanso de Leverkusen sería le han ayudado, pero en realidad no lo es. Pellegrini no jugará el sábado, pero para la final estará él. Dybala no puede estar disponible”.

13:11

Mourinho: “He mejorado, pero he ampliado mi ADN”

21 años han pasado desde entonces La primera final de MourinhoJugué con el Oporto. “¿En qué he cambiado? He mejorado pero tengo el mismo ADN, no quiero presión sino la alegría de jugar esta final, pensando en el camino que hemos recorrido. El entrenador mejora con el tiempo mientras que el jugador tiene que lidiar con su cuerpo que cambia y no responde igual a los 30 o 40. Para el entrenador, el cerebro se agudiza cada vez más, cuando pierdes la motivación tienes que parar pero ese no es mi caso. “

13:10

Mourinho: “No puedo ir a la Fiorentina con niños”

“Lo más difícil es el partido del sábado: tener que lidiar con sustituciones y lesiones. No hay que ir con los niños solo porque la Fiorentina tiene 25 jugadores que son todos del mismo nivel y no será fácil. Lo más fácil es la la gente está motivada y feliz”.

13:09

Mourinho: “¿El futuro y la Fiorentina? Estoy pensando en la final”

“Mi único objetivo es la final. Un poco de preparación para el partido contra la Fiorentina. No pienso en el futuro ni en nada más. Todo es secundario cuando juegas la final, tenemos muchas ganas de jugarla. Lo hicimos”. Es mucho por conseguir y va a ser muy fácil de preparar y da igual que vayamos a la Champions si ganamos, queremos jugar la final. Fuimos al Ludogorets, Helsinki, Sevilla con el Betis que estamos eliminados si perdemos… Luego el Salzburgo, que venía de la Champions, la Real Sociedad están haciendo una gran temporada, perdimos jugador tras jugador, teníamos jugadores jugando en diferentes posiciones, luego el Feyenoord, el Leverkusen. queremos jugar, ya veremos”.

13:07

Mourinho: “La afición no es tonta”

comencé allí Rueda de prensa de José Mourinhoa quien se le preguntó cómo hacer un Crear relaciones tan sólidas con los fans. Entre los equipos que entrena: “Yo siempre lo he dado todo y la gente entiende eso porque no son tontos. Uno especial dice –. Hay una delgada línea entre ganar o no ganar. Cualquiera puede sonreír cuando digo que soy madridista, hincha del Inter y ahora hincha del Roma porque dicen que no se puede, pero eso es lo que me pasa”.

12:56

Roma, mo sobre los heridos

antes de hablar en la rueda de prensa José Mourinho habló por los micrófonos de SkyContar los jugadores lesionados tras una ausencia Pellegrini, Dybala y Spinazzola: “Lorenzo tiene un problemita y no nos vamos a arriesgar en Florencia – Dijo “Especial” – Pero puede recuperarse de la final como Spinazzola que está en duda pero puede hacerlo. Por otro lado, no espero nada de Dybala, si puede estar en el banquillo y dar una mano incluso con el Sevilla como lo hizo contra el Feyenoord, sería algo muy grande”..

Centro Fulvio Bernardini, Trigoria