EN VIVO TMW – Austria, Rangnick: “Al Milan le ha ido bien en los últimos 2-3 años”

19.10 – En una rueda de prensa de unos minutos Ralph Rangnick. comisario técnico deAustria Se presentará prueba amistosa contraItalia El cual se llevará a cabo mañana en el estadio Ernst Happel de Viena.

¿Por qué solo se vendieron 17.000 entradas?

“No lo sé, realmente no lo sé. Hace mucho tiempo que no estoy aquí para arbitrar, los partidos entre Austria e Italia deben estar agotados. Esperemos que mañana otro aficionado compre una entrada a última hora”. .”

¿Hay alguna noticia sobre las lesiones? Mancini jugará 3-4-3

“Hay cuatro jugadores que están lesionados. Luego están los demás, pero no puedo decirte las alineaciones ni con quién jugaremos”.

¿Qué tipo de Italia esperas? ¿Quieres responderle a Ronaldo?

“Vamos a jugar un partido en el que vamos a intentar ser lo más fuertes que podamos y queremos ganar. Ya respondí la segunda pregunta, no es mi trabajo responder a Cristiano Ronaldo, es el trabajo del Manchester United”. .”

¿Cómo ve la evolución de la selección italiana?

“Ha habido algunos cambios, el equipo que ganó el Campeonato de Europa tenía más experiencia, mientras que mañana jugarán muchos jugadores jóvenes. Lo mismo sucedió contra Albania, están abriendo el camino para las nuevas generaciones. Italia será muy disciplinada tácticamente. Italia es un equipo fuerte y queremos desafiar a esos “oponentes fuertes”.

¿Qué lecciones traes contigo de este resort?

“Aún hay partido mañana… No se han visto mucho, pero he visto cosas buenas. Nos ayudó a conocernos mejor, entrenamos en perfectas condiciones”.

TMW – ¿Qué opinas de la Serie A y el Milan Pioli?

“También tenemos jugadores de la Serie A en nuestra plantilla, como Bosch y Arnautovic. Vemos los partidos de la Serie A y es una liga muy importante. El Napoli ha tenido una temporada increíble hasta ahora, está prácticamente invicto. El Milan ganó el Scudetto, ellos” están progresando en la Liga de Campeones y lo han hecho bien en los otros 2-3 años.

¿Cuán emocionado es jugar el día que comienza la Copa del Mundo? ¿Verá a Ecuador y Qatar?

“No creo que vea muchos partidos de la Copa del Mundo. Solo veré los partidos que necesito para prepararme para Austria”.

¿Quién será tu portero?

“La pregunta surge a finales de marzo, todavía nos quedan cuatro meses. Tenemos que pensar en todas las posiciones para el mes de marzo, incluida la posición de portero”.

La última vez que Austria jugó contra Italia en la Eurocopa, ¿cuánto le afectó ese partido?

“No sé, no vi ese partido en particular. Vi los partidos de la Liga de las Naciones contra Inglaterra y Alemania, y a veces comienzan con cuatro jugadores, a veces con tres, y no es de extrañar que eligieran este sistema de juego”. Solo falta ver si van a jugar con un delantero o dos, lo sabremos mañana”.

