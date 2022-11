ATP Finals, Djokovic-Rud Final Live 1-0 en Turín

Djokovic busca su sexto título de las Nitto ATP Finals, una hazaña que igualaría el récord de Roger Federer. El jugador de Belgrado, de 35 años, también podría convertirse en el campeón de mayor edad de todos los tiempos, luego de la victoria de Londres sobre Federer, de 30 años, en 2011. Al ganar el título como campeón invicto, Djokovic ganaría una cifra récord de más de 4,7 millones. . dólares, así como 1.500 puntos en el ranking ATP de Pepperstone. De su oponente en la final, Casper dijo: “Es un jugador que no tiene muchas debilidades. Pero es humano. Perdió ante Ron en la final de Percy hace dos semanas. Estoy seguro de que también sentirá algo de presión”. C’ está en juego mucho”. “Por supuesto que me gustaría ganar el título, pero no sería el único jugador que quiere en la cancha”, dijo Djokovic, quien, al igual que Federer, persigue un récord de seis títulos finales en Neto. “.