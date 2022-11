No se pudo bloquear a Leclerc y Verstappen: ‘No fue honesto’ – Pilotos de F1 – Fórmula 1

Dile a Checo que empuje fuerte porque Leclerc tendrá la goma hasta la bandera a cuadros.. max verstappen Se limitó a servir de ‘termómetro’ de la estrategia con paradas en boxes seguidas ayer en el Gran Premio de Abu Dabi por el holandés y Charles Leclerc frente a Sergio Pérez y Carlos Sainz que prefirieron hacer dos paradas en boxes para no tener que medicarse . El juego de neumáticos macizos que se instalan tras la primera parada en boxes son muy cuidados.

Verstappen logró que los neumáticos medianos duraran hasta la vuelta 20, Leclerc hasta la vuelta 21, mientras que Sergio Pérez se detuvo mucho antes después de cocinar el neumático con franja amarilla más rápido hasta que vio la forma de Ferrari F1-75 #16 en los espejos. Fue la prueba de Verstappen y Leclerc capital El dos veces campeón del mundo confirmó por radio durante la segunda vuelta que no sabía cómo serían las últimas 10 vueltas con un neumático desgastado.

El bajo rollo encontrado en el circuito de Yas Marina encontró a Verstappen y sobre todo a Leclerc que supo contener al regreso de Sergio Pérez, que ni siquiera hizo un intento de adelantamiento con DRS disponible. a Obra maestra El piloto de Ferrari, que evitó así la dificultad de adelantar al Red Bull en la pista reduciendo una parada en boxes.

Los que esperaban un ‘bloqueo’ a Leclerc por parte de Verstappen al estilo Pérez-Hamilton 2021 se quedaron defraudados. El piloto de Red Bull ha dejado claro que preferiría no acabar 2022 de forma “gris”: “Podrías competir honestamente? Preferí no terminar la temporada así. – Palabras de Verstappen – He estado siguiendo el regreso de Checo y hubiera tenido éxito si no hubiera perdido tiempo debido a la pelea entre Gasly y Albon durante la fase de doblaje. Seguí todo mirando las pantallas gigantes en el ring”.