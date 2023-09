Inter entrena ante Real Sociedad: Cuadrado no se marcha a España, aplausos para Fratesi Vídeo | primera página

Quítate la resaca post-derby y prepárate lo mejor que puedas Debut en la Liga de Campeones. a’Enterrar Preparándose para el partido fuera de casa sociedad real, En San Sebastián, en el primer día de la gran competición europea: Esta mañana terminamos en Appiano y por la tarde nos dirigimos hacia España.

Cuadrado no arranca, aplausos para Fratz El programa incluye la comunicación con el estadio y luego el traslado a Biarritz, Francia, donde los jugadores pasarán la noche anterior. Mientras tanto, durante la sesión de la mañana, Aplausos para uno de los héroes del derbi, Davide Fratesi. Sin embargo, Juan Cuadrado no está entrenando. Quién no irá al partido de Champions: el colombiano sufre tendinitis Y No estará presente contra la Real Sociedad y está listo para regresar a Empoli.