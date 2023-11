Mauro Corona: “Pier Silvio y yo…”, Berlinger enojado: Vivir congelado

momentos incómodos cuandoSiempre es una hoja de papel en blanco.“, en Riti 4, con Bianca Berlinger ¿Quién regaña? Mauro Corona Por una revelación inapropiada, todo dentro de los pasillos. Mediaset. En el episodio del martes 28 de noviembre de Rete 4, todo comienza con los habituales problemas de comunicación con el escritor alpinista, que retransmite desde su casa de Erto, en los Dolomitas. “Iba mal opinión“Pero en Mediaset es peor”, dice el presentador regañando a los técnicos del programa.

Lea también: Mediaset cuando emite “La rueda de la fortuna”. ¿Qué pasa con Scotty?

En este punto, Corona filtra claramente información confidencial: “El día 30 iré a Pier Silvio y se lo diré…”, dice el escritor, que deja a Bianchina en shock. La revelación parece estar relacionada con las tensiones que Corona denunció en el mismo estudio a mediados de octubre, cuando dijo: “Mi participación en È semper Carta bianca está en peligro. Hago un llamamiento a Muelle Silvio Berlusconi y Marina Berlusconi“, planteando la posibilidad de abandonar el programa en el que es un invitado habitual. “Es algo que no tiene nada que ver con esta situación. Hace tiempo que hay algo que no funciona en Mondadori y Mediaset y me gustaría acercar a Marina y Pier Silvio Berlusconi. Dijo: “Lo intenté por todos los medios y me gustaría dirigirme a sus allegados”. En los siguientes episodios se explica que se ha planteado el “ultimátum”. Quizás Corona se refería a esto al revelar su fecha. Reunión con Berlusconi, ejemplo de Mediaset.

Lea también: Siempre es el rencor de Cartabianca y Mauro Corona sobre Giulia Chichitin: “No será la última” READ Quien sea superado por una advertencia Mediaset – Libero Quotidiano

“Pero es Corona A Hummus en la boca No sabe sujetarlo”, le reprende Berlinguer. Una expresión romana que el escritor montañés no entendió de inmediato: “¿Humsa? Cometí un completo error y estuve a punto de atacarla”, responde Corona saliendo de una situación incómoda.