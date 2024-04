Ligabue, El ataque a Clerici después de Belvi: la reacción de Fagnani

Real y franco. como siempre. Antonella Clericiuno de “monstruos“Anoche hice una entrevista con FascinameEmpecé teniendo un poco de espacio con el freno de mano puesto, pero luego cambié a la velocidad correcta, lo que me dio Algunas joyas destinadas a generar debate. El presentador de It's Always Midday quitó los filtros de Rai 2 y habló al respecto trompeta (“He tenido tantos que incluso se lo dije a Sandra Bullock”) Sexo (“Es algo suculento, nunca se lo haría a un vegetariano”). Y ni siquiera le perdonó a mi madre. opiniónacusado de falta de gratitud (“Nadie dice gracias, esperaba al menos una palmadita en la espalda”. También Barbara Durso Ella fue el blanco de Antonelina, quien claramente dijo que no la amaba porque era “vergonzosa a nivel personal: en 2011 hubo una traición a mi pareja y ella abrió Pomeriggio 5 diciendo 'Mañana está Eddy's, mi amor'. '” Nunca habría hecho eso”. Sin embargo, el segmento más fuerte de la entrevista con Belfi fue sin duda el del ahora famoso. Puerta de salsacompleto con la acusación que hizo Antonella Clerici a Ligabu, quien inmediatamente respondió (de manera molesta) a través de las redes sociales. Esto es lo que pasó.





Antonella Clerici a Belfi: la acusación contra Ligabue

Cuando Vagnani le preguntó: “¿Qué te enoja”, dijo Antonella Clerici? Diplomacia a un lado Y se lanzó hacia lo inesperado. yo acuso Contra Ligabue, una de las voces más famosas de la música italiana: “Me enfado cuando me dicen que sé demasiado a salsa. Muchos cantantes no vinieron a mi festival de San Remo por algún tipo de prejuicio. como salsa”, dijo uno de ellos. Ante esta ayuda, Fagnani inmediatamente percibió una primicia y preguntó a Clerici sobre el artista en cuestión, quien entonces decidió retirar un guijarro (o un trozo de piedra). roca) Que llevaba en su zapato 2010“Está bien, te lo contaré todo, incluso quién es. Sí, sucedió mientras yo estaba cerca”. Festival de San Remo. Lo dije una vez en la televisión en vivo. quiero seleccionar esta cosa yo fui informadoNo es que esta persona se me enfrentó y me dijo que sabía a salsa. En este punto lo digo si no es verdad me disculpareSi esto es cierto entonces debería recibir una disculpa. Se trata de Ligabo. Hice todo lo posible para tenerlo en mi festival, lo amaba tanto que imaginé que él y yo nos iríamos en una Harley Davidson. En cambio, fue así: Fue decepcionante porque lo hice más libre y estaba muy molesto porque esto era más peligroso. Ambos conocemos la salsa, es rica. masculino“Un poco duro.”

El clip en cuestión, como era de esperarse, no pasó desapercibido y se convirtió Tendencia típica Desde la velada en las redes sociales y las direcciones de la mayoría de sitios web de este sector. Quizás también por eso, Ligabue, que fue interrogado contra su voluntad durante una de las retransmisiones más populares y seguidas de la Rai, decidió responder con decisión y casi en tiempo real aRecibió la acusación.

Ligabue responde a Clerici

¿Se ha revelado el secreto (y el culpable) de “Sugu Gate”? Ni siquiera pensar. Ligabue, incluso dos horas después de la emisión de la entrevista a Antonella Clerici, respondió vía “X” (ex Twitter) desmintiendo rotundamente la versión dada a Belve por la emisora:





“Querido @antoclerici, obviamente nunca dije nada parecido, algunas declaraciones no me pertenecen”.

El mensaje – breve, claro y también “frío” – también fue compartido por Francesca Fagnani (con un mensaje que lo acompaña: “La respuesta ha llegado”), mientras que de momento Antonella aún no ha intervenido para responder al cantante. ¿Que pasará ahora? Ante la hipótesis planteada por Clerici ante la “bomba” acusación contra el cantante (“Si no es cierto, me disculparé”.Es posible que su mensaje de paz llegue pronto a Ligabo. A menos que Antonella decida no creer las desmentidas de LaLiga. En ese punto, la puerta de la salsa puede generar una volatilidad más inesperada.