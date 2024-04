“Me dijeron que fue Ligabue quien rechazó mi San Remo porque olía a salsa”.

Antonella Clerici es una mujer sencilla y con personalidad, y anoche en “Belf” lo era aún más. Respondió a las numerosas preguntas de Francesca Fagnani, pero sobre todo reveló finalmente el nombre del artista, Ligabue, que se negó a asistir al Festival de San Remo (2010), del que ella fue anfitriona. ¿El motivo del supuesto rechazo del cantante? “Sabe mucho a salsa”. Luego, algunos artistas “boicotearon” su festival debido a los prejuicios sobre que presentara un programa de cocina. La frase “Puerta de Suzhou” siguió siendo popular. Se ha hablado mucho de ello, pero Clerici nunca ha querido desvelar la autoría a lo largo de los años. Lo hizo inesperadamente para Belf y agregó: “Me lo dijeron. “Si no es verdad, me disculpo, pero si es verdad, espero sus disculpas”.

Entonces el periodista le pidió que no fuera diplomática. Y reconocer a un compañero con el que no tiene buena relación. Antonelina se muestra decidida, sin dudarlo: “Con Barbara D'Urso… Era el año 2011, y hubo una traición con mi pareja de entonces, Eddie. El semanario “Chi” publicó en su portada fotografías de él en situaciones cariñosas con esta mujer, y debo decir que nadie habló de ello. Como suele ser el caso por respeto a la dama de la televisión.” La historia continúa: “En cambio, Barbara D'Urso abrió su programa 'Pomeregio 5' no sólo mostrando la portada sino diciendo: 'Tenemos una exclusiva de Eddie's Lover'. “Nunca le haría esto a uno de mis colegas”.

Fagnani la recuerda por su éxito en “La prova del cuoco”. La columna vertebral de Rai1 y comentó: “Deberían ponerme en el lugar del caballo de Rai. A veces hubiera sido apropiado que dijeran “muchas gracias, estuviste genial”, pero esta empresa no hace eso, y no hace eso. Una palmadita en la espalda sería suficiente y sufrí por eso”.

En cuanto a los rumores de que podría ser el anfitrión del próximo Festival de San Remo, “Nadie me preguntó nunca”, admite francamente Clerici. Entonces, ¿lo siento? Es una pequeña parte de nuestro mundo Rai, así que probablemente diría que no. Tengo mis planes y tengo mis cosas, y no me importa… ¡lástima por ellas! Respecto a su colega Amadeus, que anunció su decisión de dejar Rai para ir a Novi, afirma: “Lo encontré muy valiente”.