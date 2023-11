Previa masculina y femenina el 28 de noviembre, en directo a partir de las 14.45 horas

Nuevo episodio de hoy martes 28 de noviembre de 2023 con “Hombres y Mujeres”, el programa de citas conducido por Maria De Filippi, se emite de lunes a viernes, a partir de las 14.45, en Canale 5. Y en el estudio, como siempre, Tina Cipolari, Gianni Sperti y Tini Cansino como comentaristas. Los tronistas de esta temporada son Cristian Forte y Brando, tras el abandono de Manuela Carrero. ¿Qué pasará hoy con el personaje más querido de la tarde italiana? Descúbrelo y síguenos cuando el People Show esté en nuestra transmisión en vivo a partir de las 2:45 p.m.

Hombres y mujeres, ¿dónde estamos?

En el episodio de Hombres y Mujeres que se emitió el lunes 27 de noviembre, fuimos testigos del fin de la relación entre Alessio y Claudia. Los dos discutieron violentamente sin poder llegar a un punto de encuentro. En el estudio, una dama llega a buscar al caballero, pero él decide no quedarse con ella. Marco Antonio, en cambio, está cansado de que Emanuela dude de él y decide bailar con Bárbara. No solo. Los dos saldrán a cenar juntos, delante de una Emanuela atónita que no cree en las decisiones del caballero…

Avances de episodios de hombres y mujeres 28 de noviembre de 2023

Según los últimos avances que aparecieron durante las grabaciones, Ida continúa conociendo a hombres que vinieron al estudio por ella. Otros hombres aparecieron para el nuevo tronista. También surge una fuerte discusión entre Aurora, Bárbara y Roberta. Armando vuelve a ser…

Dónde verlo por TV y en vivo

La retransmisión se podrá seguir en directo por Canale 5 (botón 5 del mando) o en directo por Mediaset Infinity.

En Witty TV, puedes volver a ver el episodio y los clips que contienen los grandes momentos del programa.

Además, cada tarde, a partir de las 19.50 horas, La5 retransmitirá el episodio de hoy.

TvBlog verá el episodio en vivo a partir de las 2:45 p.m. te estamos esperando