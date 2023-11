Shiva en prisión y despido por su hijo cafe gramelini

Llámame trombón porque ciertamente lo merezco, pero hay una buena noticia que me dejó molesto. La buena noticia es el nacimiento de un bebé, un acontecimiento bastante raro, hasta el punto de que fue recibido en Milán con una lluvia de fuegos artificiales. Se podría objetar este nuevo e inquietante hábito de celebrar la alegría privada invadiendo la libertad vocal de barrios enteros, pero no nos desviemos. El padre de la criatura es el famoso cantante de trap, Shiva, que se encuentra temporalmente en prisión acusado de disparar a los emisarios de una banda de músicos rivales.

Me guardaré de decir que el imprudente Vasco “en mi época” no habría fusilado a los escoltas de Ligabo. Ni siquiera me concentraré en el postre. Carta de firma (Estrictamente en mayúsculas, ya que la escritura cursiva es ahora un hábito de los baby boomers) escrito por el padre Shiva desde la prisión para el recién nacido Draco. Pero lo que me inquietó fueron las reacciones de sus compañeros, fans y sitios señalados, que rindieron homenaje al joven padre con el corazón pequeño, lamentando su ausencia en la feliz ocasión. Al leerlo, se podría haber dicho que Shiva estaba en San Raffaele con una gripe grave y no en San Vittore por intento de asesinato. Es como si las celebridades y las “estrellas del gánster” tuvieran el poder de borrarlo todo: no sólo el juicio de violencia, sino también los restos de modestia que pueden recomendar el silencio en algunos casos.