La respuesta de Lotito.

Lotito respondió al post de Gualtieri-Lukaku

“Como representante de las instituciones no creo que sea oportuno decir mucho sobre este asunto. Por supuesto que leo los datos, pero síPrefiero no decir nada sobre la foto, me detendré aquí.”Continuó Lotito, quien luego lo pidió. “Piensa en el daño causado por la afición giallorossi. (Refiriéndose a los coches siniestrados en el aeropuerto de Ciampino). “¿Quién paga los coches dañados y qué pasó? Yo gasté cien millones en mi equipo, soy el que más gastó, sin conseguir ningún favoritismo para mi puesto”. Pero otros no compraron a nadie, sólo cedieron jugadores”.Lotito concluyó cavando.

Los aficionados de la Lazio estaban enojados.

La foto compartida por Gualtieri también causó gran revuelo Reacción de los aficionados de la Lazio Quien llenó la publicación con comentarios: “¿Pero qué ciudad es la nuestra? ¿Qué estás diciendo? Tú eres el alcalde de Roma, no el presidente de Roma”.“, escribió uno de ellos. “Piensa en hacer tu trabajo”, “¿Qué tiene que ver el alcalde con las compras de Roma?”, “¿Pagas por los coches averiados, Robbie?” Estos son sólo algunos de los otros comentarios publicados que han desatado la polémica social.