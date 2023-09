El debut de Lukaku no es suficiente para Mourinho

Roma – Conmigo El gol de Giroud (En el tiro penal) e LiaoMilán derrotó 2-1 a la Roma y logró su tercera victoria consecutiva en el torneo. No para los Giallorossi El gol de Spinazzola es suficiente Para reabrir la carrera. En la segunda parte, los de Pioli se quedaron con diez jugadores (Tomori expulsado) Y Mourinho se lanza a la liza lukaku. El delantero belga participó en el ataque final del equipo anfitrión, estuvo cerca de marcar y recibió una tarjeta amarilla, pero no pudo arrastrar a la Roma al empate. Los de Mourinho (que protestaron por el penalti que rompió el empate) llegaron al descanso con sólo un punto en tres jornadas. Sigue la transmisión en vivo del desafío…

Cristante: “Tenemos que hacerlo mejor”

Brian Cristante analiza la derrota en casa ante el Milán. “Los acontecimientos marcan la diferencia. Definitivamente tenemos que hacerlo mejor. Ahora tenemos el descanso que tenemos que aprovechar para recuperar energía y empezar de nuevo. No hay mucho que agregar: sólo tenemos que empezar a ganar”.. Christanti sigue los primeros tres días: “En los dos primeros partidos creamos mucho y no tuvimos suerte. Definitivamente tenemos que hacerlo mejor. Lukaku es uno de los mejores delanteros que existen. Siempre ha marcado la diferencia y ahora también lo hará”.

Morneau guarda silencio

El técnico de la Roma decidió no hablar al finalizar el partido. Mourinho, que había protestado durante mucho tiempo por el penalti que rompió el empate, guardará silencio (Lee todo…)

Pioli: “Una victoria importante contra un competidor difícil”

“Una victoria importante contra un oponente difícil”., Stefano Pioli, Al final del partido, expresó su satisfacción por la actuación y el resultado de los rossoneri. “Estoy satisfecho con el resultado y el desempeño del equipo. ¿Qué pensaste al final? Me gustó cómo empezaron el partido, las ocasiones que crearon, las ocasiones que no concedimos y su posesión del balón. Definitivamente estamos viendo algunas buenas actuaciones del equipo. En la primera hora vimos un buen nivel del Milán, luego con la deficiencia numérica recibimos algo, pero incluso con diez jugadores el equipo estuvo cohesionado, atento y generoso”.

90+7′ – Silbato final: Milan vence al Olimpico

Siete minutos del tiempo añadido, Rapuano envía a todos al vestuario. El Milan vence al Olimpico gracias a los goles de Giroud y Leao. Al final, Spinazzola redujo la distancia para los Giallorossi.

90+6′ – Amonestación para Okafor

Falta de Okafor que agarra a Zalewski por la camiseta: tarjeta amarilla.

90+4′ – Zalewski casi marca

Remate peligroso de Zalewski desde una buena posición: un disparo que se desvió y acabó fuera de la portería.

90+2′ – Spinazzola reabre el partido

Spinazzola entra por la izquierda y dispara con la derecha: un disparo que se desvía y cae detrás de Minyan. La Roma reabre el partido.

90′ – Seis minutos de descuento

El partido continúa hasta el minuto 96: el director del partido concede seis minutos de descuento.

85′ – Tarjeta amarilla para Lukaku

Lukaku pierde el balón, luego regresa a la defensa a toda velocidad, pero ataca muy bruscamente a Okafor y es sancionado con tarjeta amarilla.

81′ – Spinazzola lo intenta

La Roma ataca y el Milán defiende con todas sus fuerzas: Spinazzola se posiciona, dispara con el pie derecho y envía el balón por encima del travesaño.

79′ – Mourinho juega la carta de Pagano

José Mourinho quiebra y el joven Pagano sustituye a Mancini. El Roma tiene tracción delantera.

77′ – Doble cambio para el Milan

Pioli convoca a Leao y Pulisic, y entran Okafor y Chukwueze.

72′ – Lukaku lo intenta desde el borde de la portería

Lukaku no lo piensa dos veces e inmediatamente intenta rematar el balón: tras una intervención de Belotti, el delantero centro dispara con la mano derecha pegando en el larguero.

71′ – Mourinho entrega POV

Otra alternativa para los gitanos en busca de nuevos poderes. Mourinho incluye a Boeuf en lugar de Paredes.

70′ – Pioli elimina a Giroud

Contrajugada de Pioli: sale Giroud y entra Pobega.

70′ – Entra Lukaku: debut del belga

Primera aparición de Romelu Lukaku con la camiseta de los Giallorossi. El delantero de la Roma entra al campo junto a Spinazzola. Salida de Celik y El-Shaarawy.

69′ – El Shaarawy lo intenta

Preciosa bajada para El Shaarawy, entra volando y dispara con la derecha: Magnan bloquea.

63′ – Pioli corre a cubrirse

Cambio en Milán. Pioli recuerda a Loftus-Cheek (que también fue amonestado) y presenta a Kalulu.

60′ – Roja para Tomori, Milán con diez hombres

El Milán se quedó con diez hombres: Tomori, que ya había sido amonestado, cometió una falta sobre Belotti. Rapuano saca la segunda tarjeta amarilla al defensa rossoneri.

22:03

54′ – Lukaku calienta

Lukaku, junto con otros miembros del banquillo de los Giallorossi, comenzaron a calentar.

51′ – Loftus-Cheek está cerca de marcar el tercer gol

Gran jugada del Milan, que envía fácilmente a Loftus-Cheek a disparar (tras una gran cantidad de Leao). La conclusión, sin lugar a dudas, se desvía.

48′ – Obra maestra de Leao: 2-0 para el Milan

El Milán duplicó su ventaja gracias a la jugada heroica de Leao. El delantero aprovechó un centro de Calabria, disparó de media volea desde dentro del área y superó a Rui Patricio.

46′ – inicio del segundo tiempo

Allá vamos de nuevo: el inicio de la segunda parte para el Milan.

45+4′ – Fin del primer tiempo

A los cuatro minutos del tiempo añadido, Rapuano manda a todos al vestuario. El Milan avanzó 1-0 gracias al gol de Giroud de penalti.

45′ – Cuatro minutos de descuento

El partido se jugará hasta el minuto 49: se concederán cuatro minutos de descuento.

43′ – Theo Hernández, enojado

Leao comienza con Theo Hernandez volando desde la izquierda y causando estragos en la defensa giallorossi: un centro raso, despejado a tiro de esquina.

34′ – Leao es peligroso, tarjeta amarilla para Loftus-Cheek

Leao de repente se mete dentro del área, pasa a Mancini, cruza la salida de Rui Patricio y dispara con la cabeza para salvar el arco de Celek. Mientras continuaba el juego, Loftus-Cheek disparó el balón y recibió una tarjeta amarilla.

30′ Cambio en la Roma, se marcha Aouar y entra Pellegrini

Una lesión muscular de Aouar le obliga a abandonar el campo. Pellegrini ocupa su lugar sin calentar. El centrocampista francés sufrió un problema en el músculo del muslo izquierdo.

26′ – Datos de asistencia: Más de 65.000 espectadores

Los aficionados de la Roma reaccionaron una vez más: según datos oficiales, 62.000 aficionados de Giallorossi estuvieron presentes en el Stadio Olimpico. En cambio, 3.500 aficionados del Milán.

22′ – Milagro de Rui Patricio

El Milán está muy cerca de duplicar el marcador: una asistencia de Theo Hernández a Pulisic, que dispara al segundo palo sin falta, para encontrar la respuesta de Rui Patricio, que salva a los Giallorossi.

19′ – Amarilla para Tomori

Tomori obstaculiza a Belotti en el centro del campo. Rapuano detiene el juego y muestra la tarjeta amarilla en la cara del defensa del Milan.

14′ – Leao es peligroso

Buen descenso leo esta a la izquierda. El delantero del Milan pasa por alto a Celek y se va atrás: un centro peligroso y un desvío en dos pasos para Reynders. Su disparo fue desviado a córner.

10′ – Mourinho se enfada

El técnico de la Roma se mostró muy nervioso tras el penalti concedido al Milan (Lee todo…)

Roma-Milán, Mourinho se enojó por el penalti rossoneri

9′ – Avanzó el Milán: Giroud

Aparece Giroud y sale Rui Patricio. Inclinación hacia delante.

7′ – Penalti concedido al Milan

El árbitro, tras revisar las imágenes en el VAR, pita penalti al Milan. Mourinho enojado en el banquillo.

5′ – Loftus-Cheek es peligroso. Rapuano Alvar

Estrecho intercambio entre Loftus-Cheek y Theo Hernandez. El centrocampista aparece ante Rui Patricio, consigue el rebote, pero luego cae al suelo en señal de protesta ante el árbitro. El director de carrera Rapuano fue llamado por el VAR.

1′ – El inicio del partido entre Roma y Milán

El partido comenzó en el Estadio Olímpico. Saque inicial para la Roma, que ataca de derecha a izquierda con respecto a la grada central.

Mourinho: “¿Lukaku? No juega desde junio. Veamos cómo puede ayudarnos”.

entrenador de la Roma José Mourinho Hable sobre el caso Lukaku: “Jugó su último partido a finales de junio. Nunca entrenó con el equipo y nunca tocó el balón. Hizo un trabajo individual. Fue un gran profesional, porque llegó en muy malas condiciones. Veamos cómo puede ayudar”. a nosotros.” Algo parecido pasó con Paredes, que entrenó solo en verano y por necesidad jugó inmediatamente y en Verona permaneció en el campo 45 minutos. No hemos hecho una pretemporada perfecta. “Necesitamos mejorar a los jugadores en los partidos”.. Mourinho Declara que no le dijo nada en particular a Lukaku le convence para aceptar la Roma: “No le dije nada, lo conozco bien, es alguien que necesita sentirse querido.“. Hoy, Mourinho regresa al banquillo tras estar sancionado. “Definitivamente es una sensación diferente. La decisión que tomé el año pasado ha tenido repercusiones para esta temporada”.

Una larga conversación entre Lukaku y Pellegrini

Antes de regresar a los vestuarios, el capitán giallorossi Lorenzo Pellegrini y Romelu Lukaku Fueron los héroes de una larga conversación. Los dos iniciarán el partido desde el banquillo.

Pioli: “El partido es complicado contra la Roma”

Entrenador de Milán Stefano Pioli En el partido preliminar: “Será un partido difícil contra un buen equipo”. Desde un punto de vista táctico, será necesario evaluar Posición de Calabria. “¿Podrá jugar más en el centro del campo? Ya veremos. También depende del rendimiento de sus laterales sobre nuestros jugadores”. Milán en la liga de Campeones Estaba dibujado en una ronda de hierro. “Me gustó la reacción de mis jugadores. Sabemos que tenemos que luchar en cada partido. ¿Nos enfrentaremos a Donnarumma y Tonali? Son dos jugadores que lo dieron todo por el Milán y sería lindo enfrentarlos”.

Smalling: “Lukaku nos ayudará”

Chris Smalling, defensa gyalurusiano, habló unos minutos antes del inicio del partido. “El partido contra el Milán no será fácil, pero tenemos confianza y sabemos lo que tenemos que hacer”.“Le dijo a Dazen. “¿Lukaku? Lo conozco bien. Es un gran jugador y podrá ayudarnos mucho. Hablé con él durante las negociaciones y ahora está aquí con nosotros”.

La alineación oficial para el partido entre Roma y Milán

Roma (3-5-2): Ruí Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Celique, Paredes, Cristante, Aouar, Zalewski; Belloti, El-Shaarawy. Entrenador: Mourinho

Milán (4-3-3): Minián. Calabria, Thiao, Tomori, Hernández; Loftus-Cheek, Krunic, Reynders; Pulisic, Giroud, Leao. Todos: Pioli.

Lukaku regresa al vestuario

Tras saludar a los aficionados en la tribuna sur, Lukaku regresó a los vestuarios. “Dejemos que se caliente”, dijo el orador. Muchos cánticos de la afición dirigidos al delantero belga y al conjunto giallorossi.

Lukaku entra al campo

Romelu Lukaku En el centro del campo saluda a los aficionados giallorossi. Tras los primeros aplausos, el nuevo delantero aparece bajo la grada sur y el Estadio Olímpico explota.

Comienza el show de Lukaku

El espectáculo comienza romelo lukaku, En un estadio olímpico que aún no estaba lleno. “El gigante, el héroe, eligió Roma” Palabras del ponente en el estadio romano.

Lukaku, exhibición en el Olímpico: la afición de la Roma celebra

Ryan Friedkin llega al Estadio Olímpico

El vicepresidente de Giallorossi, Ryan Friedkin, llega al Estadio Olímpico para ver el partido Roma-Milán.





Roma-Milán, estadísticas y curiosidades

El Milan está invicto en 10 de sus últimos 11 partidos ligueros contra la Roma (6V, 4E) y siempre ha logrado marcar al menos un gol en el grupo; La única derrota de los rossoneri en este período fue por 2-1 el 27 de octubre de 2019, con goles de Edin Dzeko y Nicolo Zaniolo.

Estadio Olímpico – Roma