Juventus, Scanavino: “Allegri se queda. Giuntoli tiene contrato con el Napoli. Mana ha subido”

“Allegri nunca antes había estado en discusión. Con él hay una implicación total para todos los escenarios futuros, desde la gestión de la parte deportiva hasta el mercado de fichajes y la organización en el marco aún bastante complejo del club”. Así lo aseguró Maurizio Scanavino, director ejecutivo de la Juventus, en una entrevista con Sky en la que habló sobre todos los partidos más candentes del club en este momento. Comenzando por el entrenador: “Con Allegri siempre hemos tenido encuentros o contactos diarios, no solo antes o después de Udine: en los últimos meses hemos capeado juntos este temporal y, en cierto modo, nuestra relación que nació hace solo unos meses ha solidificó muy rápidamente No faltaron momentos de discusión, aunque rara vez acalorados, en el contexto de la crítica constructiva siempre con el objetivo de hacer el bien a la sociedad.

“No olvidemos que pasamos una tormenta, por lo que podemos considerar que hicimos un buen trabajo no solo desde el punto de vista del desempeño en el campo. Que pudo haber sido mejor en algunas ocasiones -es el análisis de Scanavino- pero en Al final remató tercero en el campo y a un paso de la final de las dos copas por las que peleábamos, teniendo en cuenta también el nada excelente inicio de temporada así como el final en el que hubo una avería ligada a estados psicológicos.” Y sobre la decepción de la segunda temporada sin títulos: “Entendemos el descontento de la afición, estamos en el mismo barco y ellos también han pasado por los mismos altibajos emocionales que tenemos nosotros. La Juventus viene de un período de extraordinario éxito y la situación que se ha desarrollado no nos ha ayudado a obtener la satisfacción que hubiéramos esperado en términos de resultados. Si pensamos en el futuro, necesitamos los pies en la tierra. Logramos obtener algunos puntos sólidos. El primero es esa asertividad innecesaria de Allegri, la persona más adecuada para el lado deportivo. Lo otro es acabar por completo con la parte judicial. Los aspectos económicos y financieros siguen siendo difíciles de gestionar. Todos estamos haciendo cola para poder encontrar resultados en el campo lo antes posible, con un juego mejor que el de los últimos tiempos, posiblemente también ligado a las circunstancias particulares en las que se encontraban los jugadores.

Luego, Scanavino tocó el tema de definir la estructura organizativa de la empresa para la próxima temporada: “Hubiera comenzado hace algún tiempo: dos días después de que Ferrero y yo fuéramos nominados, nos encontramos con 15 puntos de penalización y la sanción del director deportivo Cherubini. En ese momento en una emergencia creamos un grupo de trabajo con el nombramiento de Calvo como director general de Fútbol y Promoción Maná. Este grupo trabajó más allá de responsabilidades específicas que no pudieron estar muy claras en ese momento, pero el resultado más positivo fue el desempeño de Giovanni quien -como los jugadores que ascendieron de la siguiente generación al primer equipo- demostró que tenía con mucha calidad.Desde hoy podemos decir que es la persona que asumirá las responsabilidades y los escenarios del mercado que nos espera en los próximos meses. , dejando a Francesco Calvo -que también tuvo un papel importante en el mercado- la parte administrativa relacionada con la relación con la empresa”. Luego, tras nominar a Giuntoli para el puesto de nuevo director deportivo: “Giuntoli tiene contrato con el Napoli por un año más. No sería justo que el Napoli y Giuntoli colgaran más. Necesitamos puntos sólidos hoy, gente 100 por ciento responsable con toda la responsabilidad”. para avanzar hacia el futuro y no dejar certeza detrás de ellos Los escenarios no consolidados no están en nuestra evaluación en este momento “. Y, de hecho, respondió a preguntas del mercado: “Mi objetivo es crear una organización muy clara, con roles y responsabilidades bien definidas. Le ha pasado a la alta dirección hasta ahora y pasará más a partir de ahora: Giovanni Manna tendrá que responde esa pregunta.”