Me lesioné voluntariamente- Corriere.it

Ex piloto de MotoGP Marco Melandri, de 39 años, revela que hizo todo voluntariamente para tomar Covid y evitar la vacuna. “Yo contraje el virus por traté de conseguirlo Y a diferencia de muchas de las personas que han sido vacunadas, hice un gran esfuerzo para infectarme”, esta impactante declaración para MOW (mowmag.com). “Lo hice a propósito Poder mantenerse en forma durante al menos unos meses no fue fácil, explicó el ciclista. Tuve que golpear necesariamente, tuve que trabajar y La vacuna no se considera una alternativa viableReacciones no faltaron, por ejemplo la del subsecretario del Interior Carlo Sibelia (M5S): “Agradezco a Marco Melandri por el autoinforme general. Lejos de los perfiles criminales en los que basar la judicatura, la conducta y el mensaje son indudablemente impenitente Valioso y peligroso “. Hoy Melandri participó en el evento no Vax en Milán.

De hecho, Melandri, cuando dio positivo hace unos días, Una versión ligeramente diferente en las redes sociales, Argumentando que fue contagiado por alguien que recibió dos dosis de la vacuna: “Contagiado con dos dosis. ¿Y si sucediera lo contrario? Para mí solo hay negativos o positivos, no hay diferencias y la dirección de los acontecimientos dice eso, y también que nuestros derechos ya no existen.” Ahora una admisión que hiciste intencionalmente para tomar Covid.

por Djokovic

Melandri prosiguió: “Todo el mundo tiene derecho a dudar, sobre todo si, como en mi caso, Uno de ellos ya tenía la enfermedad y tenía los anticuerpos. Los que se enferman están más protegidos después. El resultado de la prueba fue positivo sin siquiera darme cuenta de que tenía algo. Mi hija ni siquiera fue positiva”. “Él no tiene nada en contra de los vacunadores, ni yo tengo nada en contra de los no vacunadores”, explicó Melandri. Estoy en contra de la violación de la libertad”, agregó, “y conozco a mucha gente que toma dos dosis y trata de infectarse para evitar la tercera”. Luego dejó en claro que estaba parado al lado de Novak DjokovicY cuya relación en Australia aún está pendiente. “Uno de los torneos más importantes del mundo no podía dejar de conseguir el número uno, así que ellos fueron los que hicieron todo para que entrara. Luego tomó el relevo la política, porque el tema no tenía nada que ver con la salud. ¿Consecuencias profesionales? Creo que a él no le importa mucho y lo respeto mucho porque tiene valores y así es, porque esto ya no es una emergencia sanitaria, es solo un tema político”.