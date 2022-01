“¿Dybala? No había nadie en las gradas”, dijo.

Massimiliano Allegri Hoy es más importante que un partido Usted está En la Supercopa contra Enterrar . Hay algunas cosas que no le gustaban contra Udinese , aunque el triunfo por 2-0 fue aparentemente tranquilo, sin mayores riesgos atrás y con el “cero” en el casillero de goles encajados que nunca viene mal.

Allegri: “A este equipo le falta un poco de experiencia”

ahi esta alegreEmpezando por las discrepancias con el miércoles pasado: “en comparación conEnterrar Donde aguantamos mentalmente durante 120 minutos, hoy en algún momento, durante diez minutos, abandonamos el partido. Los minutos los jugamos en dos o tres casos. Después recuperamos el partido y conseguimos marcar el 2-0″.

para él Dybala polémico alegre Regateando como si estuviera jugando al fútbol: “¿Quién miró en la grada que nadie más estaba? Una simulación. Hizo un gran partido hoy. Muy buen trabajo desde el primer gol gracias a Makini, luego disparó de Shiglio 2-0. En la segunda parte, cuando se metió entre líneas, dejó respirar al equipo”. para él Makini Necesitar: “Es un atacante, un atacante. La derecha está haciendo un mejor trabajo que la izquierda, que hoy no jugó un buen partido. Incluso los goles en contra Roma mi Enterrar Haz que vengan por la izquierda. Hay jugadores que ganan menos si los traspasas“.

El entrenador del Livorno observa a los jugadores uno por uno: “Estamos trabajando, estamos enfocados en este año, en la cancha todos tienen que demostrar que se merecen Usted está. Puedo hacer juicios, y luego la empresa se encarga de eso. Estoy muy contento con lo que los chicos están haciendo ahora. Falta poca experiencia, tenemos mucha gente joven. A veces no saben cómo mantenerse en el campo. No podemos manejar el juego, así que tenemos que correr. No falta un líder, pero hay que esperar a que los chicos maduren. Se requiere experiencia en todas las profesiones.