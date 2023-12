Ferrari F1 2024 y cuando será presentado. ¿En qué momento se renovarán los contratos de Leclerc y Sainz?

Empecemos con certeza: el 13 de febrero se presentará el nuevo monoplaza, creado bajo su supervisión y diseñado por un grupo de ingenieros cuidadosamente seleccionados por el ex director del equipo (Mattia Binotto). El director artístico Enrico Cardell está convencido, gracias a un nuevo concepto, de haber extraído la interpretación de zonas hasta ahora ocultas. El problema es competir contra un equipo Red Bull que es capaz de ganar 21 de los 22 trofeos, 19 con Verstappen solo. “Tengo confianza – explica el técnico francés en inglés – porque desde que llegué los primeros seis meses fueron difíciles. Pero reaccionamos. Me dijeron: ‘En Ferrari empiezas bien y luego terminas mal’, y en cambio el Sucedió lo contrario, no perdimos la compostura después de carreras difíciles. “Es muy parecido a Jeddah o Melbourne. Aprendimos la lección al afrontar la parte final del campeonato con la mentalidad adecuada. Tomamos riesgos y pudimos sacar algunas décimas de todo, lo que significó conseguir el primer y segundo lugar, con atención al detalle.”

para las renovaciones de Leclerc y Sainz, que expiran a finales de 2024Y añadió: “El objetivo es firmar antes del inicio del Mundial. Las conversaciones comenzaron un poco tarde”. Vasseur no promete ningún favoritismo, incluso si Mónaco tendrá un acuerdo más largo que España: “No hay un número 1 o un número 2, lo demostramos en Singapur cuando Charles se puso al servicio de Carlos. “Y queremos continuar con esta filosofía con pilotos fuertes. ¿Por qué no elegir al más fuerte, Verstappen? Nunca digas nunca, si preguntas a 10 directores de equipo, todos estarían felices de tenerlo, pero tiene un contrato largo y yo no No desperdicies mi energía pensando en nada más que en nosotros”.