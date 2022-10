La opinión de Issa en el episodio 19/10/22

mama Mia el amorPero queremos hablar de la mía. escala de probabilidad Se volvió loco viendo el episodio de hoy de hombres y mujeres?

extrañoTe lo juro, cuando Alejandro Vicenanzacon Ida Plátano Dijo sentándose frente a él.La quiero, la quiero desde el talón hasta la punta del pelo¡¡¡Me arriesgué a morir instantáneamente por doblarme demasiado!!!

Cioèèèèèèèè Pero eres antes, eres antes, pero ¿Qué es?Y el pero por queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee??? Pero, ¿qué es esto? Los próximos episodios los tengo que ver con un ventilador a mi lado porque estoy muy avergonzado de mi apnea.

Sin embargo, el episodio surrealista es esta pseudo-versión de hermoso que nos dan todas las ETS Hilos, es decir, son siempre las mismas 4/5 personas mezclándose como si el mundo masculino y femenino, para estas personas, se hubiera reducido a esos cuatro cristianos que forman parte del salón. Viven literalmente dentro de un acuario, respiran y solo se enamoran por dentro eliosi las sacas de ahí se empiezan a confundir, pierden el aliento y las podemos cocer en papel aluminio.

Sin embargo, la personalidad del premio de hoy lo gana. Alejandro ¿Quién pudo salir del programa con él? roberta de paduasolo para declararse enamorado Ida Y todo dentro de los 5 minutos de la hora.

como que siPues saldré con Roberta“, Reina María Haz que se sienten afuera, ¿qué pasará? eso es genial munición a árbol de plátano Nunca lo revelará y pasará noches con él. rubí Lo siento por las extensiones de pestañas. idoza?

Incómodo, vergonzoso todo lo que tengo que decir.

vergüenza Alejandro quien lo necesita de Filippi Ella comienza a hablar con él para decidir qué hacer con su vida, y también avergonzada porque él no estaba enamorado. Ida Cuando estaba juntos pero ahora también está enamorado”Ver sus intervenciones en el estudio(cit), eso es? Este me enamoró de las entradas. Ida que en el 90% de los casos son separados e incomprensibles, Ida Quien todavía piensa que compararlo con un ave fénix es un insulto.

vergüenza árbol de plátano ¿Quién continúa con esta actitud arrogante hacia roberta como si Padua Era el perdedor recogiendo sus sobras cuando -noticia de última hora- el ex de Ida Incluso ahora se convirtieron en ex por su propia voluntad exclusivamente, y también avergonzaron su constante interferencia en momentos. Alejandro Y el robertaLa intervención es un fin en sí mismo en el momento en que y cuando Alejandro Entonces él mismo se declara, dices que no sientes nada.

Y, francamente, un poco vergonzoso también. RobertoMientras tanto, debería haber sabido que los hombres con los que tenía una relación Ida En este programa están predispuestos a ser disfuncionales, y por eso es mejor alejarse de él, y francamente, como ella misma dijo, ya tenía la idea de que las ideas de Alejandro todavía se enfrentaban árbol de plátanono debe dejarse encantar por las 100 Rosas Benditas (que, entre otras cosas, se les recordó que proximidad Vende flores para su oficio, por lo que 100 rosas le cuestan hasta 10 tazas de café, por lo que el ajetreo del gesto también desaparece.)

Sin embargo, estaba realmente impactado, asombrado por lo absurdo de la situación en su conjunto, y estaba asombrado porque mientras muchas personas piensan que solo actúan para permanecer en el estudio, creo que estos muchachos realmente entran en una dimensión paralela y realmente sienten que están viviendo en una película de la que son protagonistas, es decir, lo están intentando por mí sentimientos reales (cit) que se vieron completamente afectados por el programa y se lo transmitieron, ya no pueden distinguir lo real de la realidad elio No sé si genera más ternura o preocupación al respecto.

En todo esto debemos poner en acción que Ida Hoy 19 de octubre (registro el 30 de septiembre) dijo que no intenten nada por él Alejandro. Recordemos, fijemos la fecha y tomemos en cuenta esta obviedad a la luz de los siguientes episodios, eh.

Porque aquí también son capaces de confundir el hecho de que árbol de plátano lloré en unos meses marceloÉl dijo Te quiero a mi diego Entonces proclama el amor eterno a ricardopor lo que debe realizar un seguimiento de todo en vista de lo que se transmitirá en un futuro próximo.

vídeo del episodio: apuesta completa – Pinocho y maquillaje – Roberta: “Alessandro, ¿me consideras un respaldo?” – Ida: “Roberta no salgas con mis ex novias si…” – María: “Alessandro, ¿quieres dejar el estudio con Roberta?” – Alessandro: “No estoy listo para una relación” – María: “Alessandro, ¿te gusta Ida?” – Alessandro: “Amo a Ida…” – Roberta: “¡Alessandro, te estás burlando de mí!”