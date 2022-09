Ladies’ Paradise 7, sábado 17 de septiembre de 2022

Ladies Paradise 7 se transmitirá el sábado 17 de septiembre de 2022

señoras paraíso 7Miércoles 14 de septiembre de 2022, no retransmitido. Omita, por lo tanto, el Episodio 3 de la Temporada 7 para dar paso a TG1. pero, señoras paraíso 7 Sábado 17 de septiembre de 2022 ambiente para recuperar el salto.

Ladies’ Paradise 7 Episodio doble Sábado 17 de septiembre de 2022

Con dos historias en Instagram Alejandro Tersini (el alias Vittorio Conte) lo informa sábado 17 septiembre 2022 (No viernes, 16 de septiembre de 2022), un bucle doble de El paraíso de las damas.

¿Se transmite el paraíso de las damas en Al-Rai 1 el sábado?

No debe tomarse como una regla. normalmente el paraiso de las damas El sábado no se transmite en Rai 1. Esta semana es una excepción… un poco como cuando Elvira tenía un ambiente relajado en el Episodio 2 de la Temporada 7, sin reglas estrictas. Clara no estaba acostumbrada a usar tacones, sino zapatos. Venus se ríe, se calla cuando llega el contratista principal. Con la condesa habló de mejorar la ropa. La idea de Adelaide es diversificar el espectáculo, así como sacar prendas que no pertenecen a la marca Paradiso. Para Stefania, esto no existe. Es su identidad. Stefania se dio cuenta de que no es un ambiente para la renovación. Esta es Flora Gentile. Clara sugiere esperar y tomarse un tiempo. Conte es el único que puede hacerle frente a San Erasmo.

La Condesa y Conti hablan al final del segundo episodio y nos dejan regañados. Pide actualizaciones. Adelaide afirma que posee el 50% de las acciones de Paradiso y que ha trabajado para la empresa. Si la renuncia de la costurera es su problema… Agnese siempre se ha distinguido por su calidad humana y profesional. Signora Amato se disculpará si Adelaide haría lo mismo. La condesa no tenía intención de hacerlo. Conte también se da cuenta de que alguien más quiere golpear: Flora. Vittorio no despediría a su estilista. Adelaide entendería su posición si él fuera el único dueño de Paradise. Tendrán que llegar a un acuerdo. Es una negativa rotunda por parte de Conte. Adelaide seguirá siendo escuchada. Vittorio le recuerda que Paradiso no es su pasatiempo.