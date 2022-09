Porto Azzurro, una prisión bajo custodia

Un intento de fuga, un grupo de presos que toman 33 rehenes, negociaciones de siete días: estos son los componentes de “Porto Azzurro, una prisión bajo confinamiento”, el documental producido por Stand by me para Rai Documentari emitido el viernes 16 de septiembre en horario de máxima audiencia on Rai 2 , que narra por primera vez los acontecimientos de la revolución carcelaria que tuvo lugar en la isla de Elba en agosto de 1987. El documental “La criminalidad de Italia: cuando la historia hace historia”, la primera serie de documentales rai sobre siete episodios criminales de la historia de Italia que causaron sensación, se estrenó In public view, emitido todos los viernes hasta el 28 de octubre en horario de máxima audiencia en Rai 2. Comisariada por Lorenzo de Alexandres y dirigida por Jovica Nonkovic, y escrita por Alessandro Giordano y Emanuele Mercurio, el documental recorre una historia que ha mantenido en vilo a todo el país, a través de preciosas películas y fotografías, archivos, entrevistas y exclusivas del secuestrado y líder del comando terrorista negro Mario Totti. En 1987, la prisión de Porto Azzurro en la isla de Elba fue considerada un modelo real: los presos participaron en diversas actividades, tanto recreativas como prácticas, destinadas a su rehabilitación y reinserción en la sociedad. El ambiente dentro del instituto era tranquilo y la relación entre los reclusos y los guardias de la prisión era tranquila y cooperativa. Todo esto continuó hasta la mañana del 25 de agosto de 1987, cuando un grupo de seis presos, encabezados por Mario Totti, rompieron sus fusiles dentro de la conserjería del instituto y tomaron como rehenes al director y a los agentes presentes, con la intención de apoderarse de ella. Coche blindado del director, dirígete hacia el puerto e intenta escapar. La evasión fallida gracias a un agente que logró dar la alarma se convierte en el secuestro de 33 personas -5 civiles, 17 carceleros y 11 reclusos- y comienza un tira y afloja entre los secuestradores y el Estado que durará siete días. y ser narrado en el documental con la voz de quienes vivieron en carne propia un hecho destinado a quedar en la memoria El colectivo del país: el director de la prisión Cosimo Giordano, los carceleros Luciano Pavoni y Luciano Bono la trabajadora social Rossella Giazzi, el única mujer entre los 33 rehenes, la jueza de libertad condicional de Livorno Antonita Fiorello, que negociaba desde fuera de la prisión con un grupo de compañeros, y Mario Totti, el jefe del comando, detenido en Porto Azzurro por el asesinato de dos policías. agentes y un detenido en la prisión de Novara (en 1986 Mario Totti fue condenado en apelación por la masacre de Italicos, la sentencia fue anulada posteriormente por C. Gardens of Cassation en 1987 y finalmente en 1992). La tensión que se produjo en esos días fuera de la prisión se rastrea a través de las voces de otros funcionarios del instituto, expertos y periodistas, incluido el actual director de la Fundación Tirreno Stefano Tamburini, entonces un joven reportero, y el histórico periodista de Tg1 Paolo Di Giannantonio. .