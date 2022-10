“Lo que publicó” – Libero Quotidiano

“Hay personas que se sacrifican y sacrifican sus noches para sacar periódicos en fin, este es el caso de Stefano Lorenzito”: Alessandro Ciani inauguró un servicio noticias de pelado Dedicado a un error periodístico crítico dirigido por Maurizio Molinari. El presentador del canal de noticias satíricas Canale 5 habla de uno “Pequeña perla Introducción de Lorenzetto”:” Esto es República El 7 de octubre, el artículo se tituló “El Partido Demócrata busca una misión” de Carlo Galli. Mientras que otro artículo titulado “La única cura para el Partido Demócrata es conocer a la oposición”, de Carlo Galli, apareció en República El 15 de octubre, “luego se compararon los dos artículos.

¿Dónde está el problema? Siani siempre lo explica en el reportaje: “El buen Stefano Lorenzito grita escandaloso al decir que los dos artículos son lo mismo es identico. por esta razón Dagosbya Titulado “De República en República”. sección El comediante continuó diciendo que iba a leer ambos artículos, solo para descubrir que el periodista Galley “puso mucha creatividad para hacerlos diferentes”. Servicio de Striscia la Notizia por culpa de la República

Solo fue posible hacer pequeños cambios, en un caso, por ejemplo, “por lo tanto” fue reemplazado por “por lo tanto”». ¿Qué dirá el director Emilio Fedi? En una extraña película dijo: “Qué personaje de Mer**”.

