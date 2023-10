Greta, panfletos contra Israel y el enfrentamiento con la filial alemana Louisa Neubauer – Corriere.it

Los medios de comunicación están al servicio del enemigo, la hipótesis. “A través de los medios de comunicación occidentales os sometéis Te lavaron el cerebro para estar del lado de Israel.». Una vez más: Fridays for Future opina que “aquellos que observen cómo ha surgido el apartheid israelí desde 1947 entenderán esto”. No es un “conflicto”, sino un “genocidio” contra los palestinos». No sólo eso, sino que para los viernes futuros, los “medios occidentales” nunca lo mencionan. La existencia de Hamás tiene sus raíces en la “limpieza étnica” de los palestinos.

Lo cierto es que ante estas salidas, El movimiento Fridays for Future en Alemania no puede permanecer en silencio. Luego, el departamento envió un comunicado: “No, la Cuenta Internacional no habla por nosotros. No, la publicación no fue formateada con nosotros. No, no compartimos contenido.». Cabe señalar que los dirigentes al menos expresaron su apoyo a la comunidad judía y su condena al ataque terrorista ocurrido el pasado 7 de octubre. Louisa Neubauer, de 27 años, también conocida como “Greta alemana”, estuvo presente en la manifestación proisraelí. Que se celebró el pasado domingo frente a la Puerta de Brandeburgo en presencia del presidente Frank-Walter Steinmeier. Sin embargo, también es cierto que hace unos días, activistas de la generación más joven se manifestaron en el centro de Berlín, frente al Ministerio de Asuntos Exteriores, gritando “Liberen a Palestina de la culpa alemana”.