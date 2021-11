Polonia, gas lacrimógeno contra migrantes en la frontera con Bielorrusia

Según la reconstrucción de la policía polaca, un grupo de inmigrantes intentó forzar la frontera entre Polonia y Bielorrusia Cruce de Kuznetsi Lanzar piedras, botellas y más. Fuentes en Varsovia creen que la inteligencia bielorrusa suministró a los migrantes artículos que se utilizaron durante los enfrentamientos.

Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey LavrovDescribió el uso de gas lacrimógeno por parte de Polonia contra los refugiados en la frontera con Bielorrusia como “inaceptable”.

Mientras tanto, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han dado luz verde al presupuesto conjunto para 2022. La propuesta realizada por la Comisión Europea en los últimos días de incrementar el Fondo de Gestión Integrada de Fronteras (Ibmf) y destinar 25 millones de euros A la crisis migratoria en la frontera con Bielorrusia para apoyar a los estados miembros. De los 6.400 millones de euros del presupuesto de la UE (2021-2027) para la gestión de fronteras, 114,5 millones se han asignado a Polonia, mientras que Hungría es de 80 millones (incluidos los fondos de emergencia). “La posición de la Comisión Europea – dijo el portavoz del Consejo Ejecutivo Eric Mammer – es que los fondos de la UE no deben usarse para construir muros, y esto no significa que no se deban construir barreras físicas”.

sobre la declaración de Polonia de Construyendo un muro en la frontera con Bielorrusia Intervenido Papa FranciscoEn las últimas décadas, la historia ha mostrado signos de un regreso al pasado: los conflictos han estallado nuevamente en diferentes partes del mundo, el nacionalismo y el populismo han resurgido en diferentes latitudes, la construcción de muros y el regreso de los migrantes a lugares inseguros. parece ser la única solución que los gobiernos pueden hacer para gestionar la movilidad humana. Sin embargo, en estos cuarenta años y en este desierto, ha habido rayos de esperanza que nos permiten soñar con caminar juntos como un pueblo nuevo hacia nuestra mayor eternidad ”.