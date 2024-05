Día de la Madre, el sueño de Mirta Merlino: “Las madres salvarán el mundo”

Tres hijos y una intensa vida como periodista, escritora, autora y presentadora de televisión. En el Día de la Madre, Mirta Merlino aborda el amor, la magia y los asuntos no resueltos que juegan un papel importante en todas las sociedades en cada momento. Hoy más.

Mirta Merlino, hoy es el día de la madre. ¿Qué significa este día para ti?

“Nos recuerda que este número es la base de nuestra sociedad y debe estar en el centro de todos nuestros proyectos. “Es nuestra piedra angular fundamental, pero las madres tenemos que reinventarnos porque el papel es diferente al del pasado”.

¿Cómo ha cambiado el papel de la madre?

“Ha cambiado radicalmente. Hasta hace algún tiempo, una madre era reconocida sólo a través de algunas actividades específicas. Pero hoy en día, las madres deben poder brindar seguridad de una manera diferente. Debemos ser raíz y ancla aún sin ser el ángel del hogar. Pero el abrazo de una madre sigue siendo la energía en la que podemos confiar”.

¿Qué recuerdas cuando te convertiste en madre?

“Mi historia transmite perfectamente la idea de que se libera energía. Tenía sólo 26 años cuando descubrí que estaba embarazada. Fui al ginecólogo y me dijo que estaba embarazada de gemelos. Mi embarazo fue no deseado y estaba desesperada. Estaba aterrorizada y tenía la sensación de estar atrapada. Tenía miedo de que mis hijos se vieran privados de oportunidades profesionales y que mi carrera terminara. Pero sucedió exactamente lo contrario”.

¿Cómo ha cambiado tu vida desde ese momento?

“Después de dar a luz, tuve una verdadera epifanía. Inmediatamente sentí una fuerza extraordinaria y una energía increíble.

La maternidad te convierte instantáneamente en una mujer más centrada que ya no está a merced de las olas. Casi tenía una percepción de omnipotencia. He enfrentado mucho dolor en la vida pero ser madre me ha hecho más fuerte. No hay nada como que los niños sean el centro de todo. Las madres también están en el centro de todo. “Es una especie de magia, una lección muy profunda”.

¿Qué te enseñó mamá?

“Te permite sentir realmente por el otro, vivir más de una vida juntos.

Por eso me siento mal y me da pena cuando veo mujeres jóvenes posponiendo el momento de la maternidad. Liberarse sin vivir esa parte de la existencia te quita algo muy importante. Una vez que pasas cierta edad, se vuelve muy difícil. “El problema es que muchas mujeres se sienten solas”.

¿Qué se puede hacer para ayudar a las mujeres jóvenes a convertirse en madres?

“Necesitamos invertir recursos. Necesitamos servicios, estructuras, guarderías en las empresas y minibuses para las escuelas. ¿Cómo puede una mujer que gana 1.500 euros al mes gastar mil para conseguir la ayuda de alguien en la gestión diaria? Necesitamos crear una red de apoyo para ayudar a las mujeres a convertirse en madres en todo su potencial. “La maternidad se ha convertido en un trabajo para los ricos, y el país que no invierte en esto muere”.

¿Cómo equilibras tu ocupada carrera con ser madre de tres hijos?

“Fue un esfuerzo enorme pero mis hijos me dieron una ventaja. Recuerdo muy bien lo mucho que me costó no estar ahí en algunos momentos de sus vidas sentí que siempre estaba en el lugar equivocado. , comencé a viajar por Europa para visitarlos. Nunca dejo de saber que vivir no solo para ti, sino también para los demás, me ha dado una fuerza que nunca pensé que tenía. Es una energía renovada y sientes que la tienes. superpoderes”.

En su libro “Madres. Porque serán ellas quienes cambiarán nuestro país”. Ella cuenta las historias de madres que han marcado una diferencia. ¿Qué te motivó a contárselo?

“La conciencia de que las madres salvarán el mundo. La idea del libro surgió de la historia de Toja Graham, una madre negra que agarró a su hijo por el cuello mientras protestaba en las calles de Baltimore. Este número me abrió los ojos y me hizo comprender mejor el papel moral que deben desempeñar las madres.

“Pueden unir a toda la comunidad”.

¿Cómo pueden salvarnos?

“Las madres son quienes moldean a los hombres y mujeres del futuro. Ellos son los grandes constructores. Incluso en la guerra de Ucrania han demostrado su valía. Si todos los líderes políticos del mundo fueran madres, habría más esperanzas para nosotros. Y los muchachos darán un gran paso adelante.

Se preocupan por la vida y tienen un sentido de cuidado y generosidad”.

Ha presentado en sus programas de televisión en varias ocasiones a madres que han sido testigos de experiencias muy poderosas. ¿Qué historias te dejaron el mayor impacto?

“Trabajo mucho con madres de niñas víctimas de homicidio. Su fuerza reside en la búsqueda de la justicia y en la necesidad de no abandonar nunca la lucha. A toda costa. En estos casos me gusta hablar de verdadera maternidad militante. Su dolor se convierte en deseo de mejorar la sociedad en la que vivimos. No se rinden y luchan en memoria de sus hijas. “Su testimonio las convierte en verdaderas heroínas de nuestro tiempo”.