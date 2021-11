“El apocalipsis climático está cerca ahora. Será difícil pero podemos hacerlo» – Corriere.it

de Luigi Ippolito

El primer ministro británico, Boris Johnson, inauguró la conferencia con palabras emocionantes. Pero el naturalista Attenborough: ‘Veo un renacimiento’

Del Glasgow Report es como una película de James Bond: lamentablemente no estamos en el cine. en la apertura policía 26Compare Boris Johnson la emergencia climática Al “dispositivo del fin del mundo” 007 calmará: suplicó Reunión de líderes en Glasgow porque “Desactivando la bomba del cambio climático”. “La tragedia – como dijo el primer ministro británico – es que esto no es una película y el instrumento del apocalipsis es real. El reloj avanza al ritmo violento de cientos de miles de millones de pistones, hornos y motores que Estamos bombeando carbono al aire cada vez más rápido “.. Con El crecimiento actual del calentamiento globalJohnson advirtió que ciudades enteras como Miami, Shanghai y Alejandría se “perderían bajo las olas”. En caso de fracaso, las generaciones futuras no nos perdonarán: “Los niños que nos juzgarán aún no han nacido – prosiguió el Primer Ministro -. Y nos juzgarán con una amargura y resentimiento que superaría a cualquier activista de hoy. Y ellos tendría razón “. Pero no todo está perdido, según Boris, acuerdo para Reduccion de emisiones todavía puede: “Sí, será difícil, pero podemos hacerlo”.