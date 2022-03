Ucrania – Rusia, noticias de hoy de la guerra: una ciudad en sus etapas finales, una nueva ronda de conversaciones sobre un alto el fuego

fuerzas rusas intensificar el ataque Sobre las ciudades ucranianas. Por la noche, el alcalde de Kherson anunció que la ciudad había caído en manos del ejército de Moscú. Mariupol está a punto de sufrir el mismo destino. Kharkiv fue golpeado por un bombardeo. Kiev sigue siendo blanco de misiles. Según las autoridades ucranianas, más de dos mil civiles murieron en una semana de guerra. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ha anunciado que ya hay un millón de desplazados. El agua y la comida escasean. Pero las fuerzas armadas y la población la resistencia continúa. Moscú admite que ha perdido 500 hombres. Está previsto que las delegaciones de los dos países se reúnan esta mañana para discutir un posible alto el fuego. Pero los acontecimientos sobre el terreno no dejan mucho espacio para el optimismo. Una nueva postura dura contra la guerra de Vladimir Putin por parte de la comunidad internacional provino deAsamblea General de las Naciones Unidas. La Corte Penal Internacional ha abierto una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por los rusos.

15.05 Zelensky: “Resistencia feroz. Los expulsaremos”.

“Dondequiera que vayan, serán destruidos. Aquí no descansarán, no tendrán comida, no tendrán un solo momento de calma. Los ocupantes solo obtendrán una cosa de los ucranianos: resistencia. Resistencia feroz. Así “Resistencia siempre recordarán que no nos rendimos. Por qué es nuestra, quién recordará lo que es una Guerra Patria”. Zelensky dijo esto en un nuevo mensaje de televisión. Tras afirmar que “casi 9.000 rusos fueron asesinados en una semana”, el presidente ucraniano apeló al joven ejército de Moscú: “Dígales a sus oficiales que quieren vivir. No quieren morir sino vivir. Debemos detener la guerra y restablecer la paz lo antes posible”. Concluyó: “Los ahuyentaremos. Con vergüenza… estos no son guerreros superpoderosos. Son niños confundidos y explotados. Llévenselos a casa”.

04.13 de Moscú “lección” sobre la “misión” en Ucrania

El Ministerio de Educación de Rusia anunció que publicará hoy una “lección abierta” para explicar por qué es necesaria la “misión de liberación en Ucrania”: informó en Twitter en Independiente de Kiev. La “lección” se transmitirá al mediodía, hora de Moscú (10.00 hora italiana).

03.15 El petróleo sigue subiendo

El precio del petróleo sigue subiendo: el crudo Brent alcanzó los 116,83 dólares el barril, su nivel más alto desde agosto de 2013, antes de volver a caer a 116,46 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) subió a 113,31, un aumento de más de 2 dólares, actualizando el máximo niveles que ha alcanzado. últimos 11 años.

02.10 ACNUR: 1 millón ya desplazado

Ya un millón de ucranianos han huido de sus hogares debido a la invasión rusa. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, hay 840.000 registrados en el extranjero, principalmente en Polonia y Rumanía. Los cálculos de cuántos se han mudado, dejando las ciudades bajo ataque pero permaneciendo en Ucrania son más difíciles, pero las estimaciones de los medios locales lo sitúan en 300.000.

01.33 Toyota detiene la planta de San Petersburgo

Toyota ha anunciado que suspenderá las operaciones en su única planta en Rusia, San Petersburgo, y detendrá el envío de vehículos al país, citando “interrupciones en la cadena de suministro” relacionadas con la invasión rusa de Ucrania.

01.08 Cuatro explosiones en Kiev

Se escucharon cuatro explosiones en Kiev poco después de que comenzara el ataque aéreo. Los dos primeros están en el centro y los otros dos están cerca de la estación de metro Druzhby Narodiv. Informes sobre Independiente de Kiev.

00.50 Osce: uno de nuestros trabajadores fue asesinado en Kharkiv

Marina Venina, miembro nacional de la Misión Especial de Monitoreo de la OSCE en Ucrania (SMM), murió en un ataque con bomba en Kharkiv el 1 de marzo. Así lo afirma un memorándum emitido por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa: “Marina fue asesinada mientras transportaba suministros para su familia en una ciudad que se ha convertido en zona de guerra. En Kharkiv y en otras ciudades y pueblos de Ucrania, cohetes , granadas y cohetes alcanzaron edificios de apartamentos y centros urbanos, matando e hiriendo a civiles inocentes, mujeres, hombres y niños”.

Ucrania, el sufrimiento de una mujer frente a su casa destruida



00.35 Nueva alarma en Kiev, se escuchó una explosión

Nueva alerta en Kiev donde suenan las sirenas. Se escuchó una fuerte explosión. escríbelo en Independiente de KievTodos los residentes están invitados a llegar al refugio más cercano.

00:30 Zalensky: “Rompimos los planes engañosos de Moscú”

“Somos una nación que desbarató los planes del enemigo en una semana. Planes escritos durante años: furtivos, llenos de odio hacia nuestro país y nuestra gente”. El presidente Zelensky dijo esto en un video publicado en Telegram.

00.20 Estados Unidos entrega cientos de misiles a Kiev

Estados Unidos ha entregado “cientos de misiles antiaéreos Stinger” a Ucrania en las últimas horas. CNN informó esto, citando fuentes informadas. Según un funcionario y congresista, doscientos de estos misiles fueron entregados hace dos días.

00.10 Investigación del Tribunal de La Haya sobre presuntos crímenes de guerra

La Corte Penal Internacional ha iniciado oficialmente una investigación sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Así lo anunció el fiscal en IPCkarim a. Khan Qc, después de que 39 países, incluida Italia, que es un número muy grande, hayan firmado el procedimiento de activación judicial. El Fiscal General dijo que el trabajo de recopilación de pruebas en Ucrania ya había comenzado.