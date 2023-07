Ucrania y Rusia, noticias de hoy | Xi se encuentra con Kissinger en Pekín. UU.: Rusia puede atacar barcos civiles en el Mar Negro, culpar a Kiev

Por tercera noche consecutiva, Rusia bombardeó el puerto de Odessa y atacó depósitos de cereales, destruyendo 60.000 toneladas. Rusia no solo se ha retirado del trato del trigo, sino que lo está quemando. Así lo ha afirmado el Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a su llegada al Consejo de Asuntos Exteriores de Bruselas. “Es un acto de barbarie que no solo causará bajas civiles, sino que conducirá a una gran crisis alimentaria en el mundo”, dijo. “Lo que está pasando ahora es algo nuevo y doloroso, porque Rusia aún no ha permitido las exportaciones, y ahora las está destruyendo. Designar a cada barco como una amenaza militar va un paso más allá para evitar que Ucrania exporte su grano. Esto tiene dos consecuencias: privar a Ucrania de ingresos por ventas y privar al mundo de una importante materia prima, el trigo.