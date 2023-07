Wi-Fi, gimnasio y bar en Bibby Stockholm: aquí es donde el Reino Unido quiere poner a los inmigrantes ilegales

Para contrarrestar la inmigración ilegal en el Reino Unido llegó bebe estocolmouna enorme casa flotante donde el primer ministro británico, Rishi Sunak, decidí enviar a todos los solicitantes de asilo ilegales a esta estructura en medio del mar para esperar el resultado del procedimiento. ¿positivo? De vuelta al continente. ¿negativo? Salida al país de origen. El plan de Boris Johnson para implementar deportaciones En Ruanda fue archivado por su moderado sucesor, pero no abandonado. El actual inquilino de Downing Street ha ideado un plan diferente pero no obstante radical para mantener a raya a los inmigrantes ilegales en el Reino Unido a pesar de las habituales protestas de la izquierda, que no parecen ser diferentes en ninguna latitud.

Sunak pudo avanzar con esta solución porque con el Brexit ya no tiene ninguna obligación con la UE y puede manejar sus asuntos libremente. Estrategia antimigración. Así que aquí viene Bibby Estocolmo, que actualmente puede albergar hasta 500 inmigrantes. Algunos lo llaman una especie de Alcatraz flotante pero en realidad, dentro de esta zona franca que se ha habilitado frente al Puerto de Portland, hay varios medios de comodidad (como lo llaman en esos lugares), que incluye 222 habitaciones, oficinas, comedores, patios, conexión wi-fi, gimnasio, bar, restaurante y salas de juegos.

Antes de regresar a Inglaterra, donde se construyó, la barcaza Bibby Limited que lo construyó estuvo estacionada en Génova durante algún tiempo, como lo demuestra Sitio web oficial complementario, que no especificó el motivo de esta estancia. Obviamente, es imposible decir cuál de estas facilidades se les dará a los migrantes, pero Sunak considera que esta es la solución adecuada para manejar el problema. No es un truco innovador, dado que otros países en el pasado ya han optado por algo similar, usando Bibby Stockholm en algunos casos, que los Países Bajos rechazaron en su lugar porque “injusto“Para los inmigrantes ilegales alojados. La inmigración irregular en el Reino Unido está en su apogeo: nunca antes había llegado tanta gente que los conservadores se han visto obligados en los últimos meses a adoptar soluciones de emergencia para evitar desastres sociales como los de Europa”.

Usar Bibby Stockholm es parte de un paqueteilegal Factura de inmigración, que no excluye la posibilidad de deportar a los inmigrantes ilegales que no obtengan el derecho de asilo a Ruanda, que a cambio recibe 140 millones de euros, aunque las distintas sentencias rechazan esta estrategia, porque el país no se considerará seguro. La justificación de la decisión del gobierno es muy sólida: nadie que llegue irregularmente a suelo británico puede tener derecho al asilo. Esto también solo fue posible después del Éxodo de Europa y se cree que es el camino correcto a seguir. No alentar llegadas.