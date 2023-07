• Pidió veinte años a Navalny, acusado de “extremismo”. Ataca a Putin desde su celda: “Su guerra no tiene sentido”. • El ataque a Crimea y detener el trato del trigo: ¿Qué podría pasar? • Confirmación de la Casa Blanca: Kiev está usando bombas de racimo

09:25 am – Wagner maniobra en Bielorrusia y Polonia despliega tropas en la frontera

07:48 am – CIA: “Putin puede querer vengarse de Prigozhin”

Según el director de la CIA, William Burns, el presidente ruso, Vladimir Putin, está ganando tiempo para averiguar cómo tratar con Yevgeny Prigozhin, el fundador del grupo mercenario Wagner que surgió el mes pasado en Rusia: “Putin es alguien que generalmente cree que la venganza es el mejor plato que se sirve frío. En mi experiencia, Putin es el mensajero por excelencia de la venganza”. Me sorprendería si Prigozhin escapara a un mayor castigo.Burns dijo en el Foro de Seguridad de Aspen, según lo informado por la BBC. “Lo que estamos presenciando es un ballet muy complejo”, agregó. Byrne confirmó que Prigozhin estaba en movimiento, más recientemente en la capital bielorrusa de Minsk y Rusia, y que la CIA efectivamente tenía conocimiento avanzado de la insurgencia.

06:43 am – Más bombas caen en Odessa, el consulado chino dañado

06:21 am – CNN: En 2022 se roban algunas de las armas enviadas a Kiev

Algunas de las armas suministradas a Ucrania por Occidente en 2022 fueron robadas por delincuentes y traficantes de armas antes de que llegaran al ejército ucraniano. CNN reveló esto, citando un informe del inspector general del Departamento de Defensa de EE. UU. que obtuvo. Luego, la radio estadounidense explicó que, en la mayoría de los casos, los servicios de inteligencia ucranianos lograron recuperar armas y equipos robados. El informe, fechado el 6 de octubre de 2022 y titulado “Responsabilidad del Departamento de Defensa por el equipo suministrado a Ucrania”, detalla una serie de complots criminales para robar armas, municiones y equipo de campo de batalla. En junio de 2022, un funcionario ruso que dirige una organización criminal falsifica documentos para unirse a un batallón de voluntarios. El oficial no identificado luego robó un lanzagranadas, una ametralladora y más de 1,000 rondas de municiones. Sin embargo, el plan fue descarrilado por los servicios de inteligencia ucranianos. En otras circunstancias, los servicios de inteligencia de Kie también han frustrado numerosos complots de contrabandistas para revender armas, municiones y equipos robados en el mercado negro.

06:14 am – Defensa de EE. UU.: Reintegración de mercenarios de Wagner en el ejército ruso

Los mercenarios del Grupo Wagner estacionados en Bielorrusia se han reintegrado al ejército ruso. Así lo afirmó la subsecretaria de Defensa estadounidense, Sabrina Singh, en una conferencia de prensa. Singh continuó diciendo que Estados Unidos no tiene planes de redesplegar tropas en la región.

03.40 am – Ministro de Cultura renuncia y Zelensky lo critica

El ministro de cultura de Ucrania renunció por lo que llamó un “malentendido” sobre la asignación de fondos públicos para proyectos culturales en medio de la guerra. “Entregué mi carta de renuncia al primer ministro, debido a una serie de malentendidos sobre la importancia de la cultura en tiempos de guerra”, dijo Oleksandr Tkachenko en su Telegram. El ministro subrayó que “los fondos privados y el presupuesto para la cultura en la guerra no son menos importantes que los destinados a los drones, porque la cultura es el escudo de nuestra identidad y de nuestras fronteras”. Es una respuesta al presidente Volodymyr Zelensky que pidió su destitución afirmando que el presupuesto estatal no puede destinarse a proyectos culturales a expensas de la defensa. En particular, Tkachenko pidió 12 millones de euros para construir un museo del genocidio Holodomor, llamado así por la hambruna con la que Rusia mató de hambre a Ucrania en 1922 y 1923.