Matteo Zubi próximamente en China. Beijing estará abierta al diálogo – Corriere.it

Ciudad del Vaticano – La confianza se filtra del Vaticano: después de Kiev, Moscú y Washington, la próxima parada del Cardenal Mateo ZubiEnviado de Francisco para la “misión de paz” solicitada por el Papa, será en china. Ahora se sabía que la Santa Sede estaba mirando a Beijing, quizás a través de canales no oficiales. Pero la perspectiva de hacer el viaje parecía desalentadora, considerando que el Vaticano y China no habían tenido relaciones diplomáticas formales durante más de setenta años, cuando mao Tomó el poder y embajador Antonio Ribéry Se vio obligado a abandonar el país dos años después, el 5 de septiembre de 1951. Sin embargo, las cosas se mueven, Oltretevere filtra por parte de las autoridades chinas su disponibilidad para viajar, aún no hay detalles pero se está trabajando para determinar el programa y las posibles fechas.

arzobispo christophe pierreEl embajador estadounidense en Estados Unidos y el cardenal designado para la próxima legislatura a finales de septiembre, explicó a los medios vaticanos que “el presidente Biden escuchó mucho, también expresó su satisfacción por la iniciativa del Papa, y hace tiempo que intercambiamos la opinión del presidente y del Santo Papa sobre este tema”. Sobre todo, el cardenal Zubi insistió mucho en que queremos contribuir, pero no tenemos la capacidad de resolver todos los problemas de inmediato. Sabemos lo complejo que es. Luego insistió en la dimensión humana y en el deseo del Santo Padre de contribuir en todo lo posible, pero en particular, a la situación de los niños, Niños traídos de Ucrania a Rusiaa».

Incluso con China, que está cerca de Rusia, se buscará apoyo para la mediación humanitaria. La disposición a acoger al enviado del Papa no era en modo alguno una conclusión inevitable. Los dos no están directamente relacionados, pero ciertamente han ayudado en las relaciones en los últimos años, a pesar de las dificultades del otro:Acuerdo de dos años «experiencia publicitaria» Sobre el nombramiento de obispos, se firmó en Pekín el 22 de septiembre de 2018 y se prorrogó dos veces, en 2020 y 2022. Un acuerdo limitado al ámbito “eclesiástico y religioso”, no aún al diplomático, pero que abrió cauces de diálogo. Dificultades no faltan: la semana pasada, el Vaticano anunció la decisión del Papa de nombrar al obispo de Shanghái José Shane Penn, después de que las autoridades chinas ya lo hubieran expulsado unilateralmente de la diócesis de Hemen. “Esta forma de trabajar no parece tener en cuenta el espíritu de diálogo y cooperación que se ha desarrollado entre el Vaticano y las dos partes chinas a lo largo de los años y que encontró un punto de referencia en el acuerdo”, explicó. Cardenal Parolino Para los medios del Vaticano. Sin embargo, “el Santo Padre decidió, en todo caso, remediar la ofensa eclesiástica surgida en Shanghai, en vista del bien general de la diócesis y de la fructífera práctica del ministerio pastoral del obispo”. Para evitar problemas similares en el futuro, “me parece que la apertura de una oficina de enlace estable de la Santa Sede en China sería muy beneficiosa”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano. Pero mientras tanto, los canales permanecen abiertos. “un viaje Cardenal Zubi en China No sólo es posible, sino también deseable. Marco Empagliazzo, presidente de la comunidad de Sant’Egidio. “China es el eje principal en el equilibrio geopolítico global y puede tener influencia sobre Rusia”.