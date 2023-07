Guerra de ucrania rusia, últimas noticias hoy 13 de julio. directo

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha descartado la posibilidad de cualquier compromiso territorial en el contexto de posibles negociaciones con Rusia a cambio de la futura entrada de Kiev en la OTAN. \”No cambiaremos ninguna situación por ninguna de nuestras tierras, incluso si es un pueblo donde vive el abuelo\”, dijo ayer Zelensky al concluir la cumbre de la OTAN en Vilnius. “Regresaremos a casa con un buen resultado para nuestro país, y lo más importante para nuestros soldados”, escribió también el presidente ucraniano en Telegram al regresar de la cumbre de la OTAN en Vilnius. Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, negó los informes de los medios de que podrían celebrarse conversaciones formales de paz en Ucrania este mes. Lavrov dijo en una entrevista con el periódico Lenta. .





”,”postId”:”1a466b1f-3145-466b-b5f7-6af67c7b1c66″}],”publicaciones”:[{“timestamp”:”2023-07-13T06:59:26.195Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-13 08:59:26+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Attacco con droni nella notte su Kiev, un morto”,”content”:”

È di un morto il bilancio dei raid notturni condotti nella notte su Kiev. Lo ha riferito l’emittente locale Suspilne, precisando che la vittima degli attacchi è stata registrata nel quartiere Podilsky. Le forze armate ucraine, intanto, hanno annunciato di aver distrutto una decina di droni kamikaze ‘Shahed’ di fabbricazione iraniana.

“,”postId”:”c45fd708-32db-4401-adb7-349ab381fc15″},{“timestamp”:”2023-07-13T06:23:08.190Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-13 08:23:08+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Lavrov: \”F-16 in Ucraina come minaccia nucleare per Mosca\””,”content”:”

Gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia \”nucleare\” per Mosca. Lo afferma il ministro russo degli Esteri, Sergei Lavrov.

“,”postId”:”b5f03c05-2e27-4be1-a8e8-9c662d85f30f”},{“timestamp”:”2023-07-13T06:05:54.345Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-13 08:05:54+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Lavrov: \”Occidente crea minaccia esistenziale a Russia\””,”content”:”

L’Occidente, con le sue azioni, crea una \”minaccia esistenziale\” per la Russia, che si difenderà con tutti i mezzi \”disponibili\”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in un’intervista al giornale online ‘Lenta.ru’.



\”Dopo il lancio dell’operazione militare speciale, gli Stati Uniti e altri Paesi della Nato e dell’Ue hanno intensificato fortemente la guerra ibrida contro la Russia lanciata nel 2014. I passi aggressivi di questi Stati ostili creano una minaccia esistenziale per la Russia. Su questo non c’è dubbio\”, ha sottolineato il capo della diplomazia russa.

“,”postId”:”e101cc8b-28b8-4781-baab-ea7a69fddba2″},{“timestamp”:”2023-07-13T05:48:57.404Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-13 07:48:57+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Mosca risponderà \”con tutti i mezzi\” a minacce Nato “,”content”:”

La Russia risponderà con tutti i mezzi a sua disposizione alle sfide e alle minacce alla sua sicurezza e i suoi interessi, scaturiti dal vertice della Nato di Vilnius, i cui risultati dimostrano che l’Alleanza Atlantica è tornato agli schemi della Guerra Fredda. Lo fa sapere il ministero degli Esteri, a Mosca, all’indomani della ‘due giorni’ in Lituania.\”I risultati del vertice di Vilnius saranno attentamente analizzati. Tenendo conto delle sfide identificate e delle minacce alla sicurezza e agli interessi della Russia, risponderemo in modo tempestivo e appropriato utilizzando tutti i mezzi e i metodi a nostra disposizione\”, si legge nella nota.

“,”postId”:”bd2c9ee5-99f0-4e3a-a300-b9667cc47e5d”},{“timestamp”:”2023-07-13T05:42:19.904Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-13 07:42:19+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Kiev: \”Abbattuti 20 droni e due missili in terza notte di attacchi\””,”content”:”

Le autorità ucraine affermano di aver abbattuto durante la notte 20 droni russi e due missili da crociera nella terza notte di attacchi a Kiev e altrove nel paese. \”È stata un’operazione di difesa aerea di successo\”, ha detto il portavoce dell’aeronautica Yuriy Ignat. \”Venti Shahed sono stati distrutti, ovvero tutti quelli lanciati sono stati abbattuti. Oltre a due missili da crociera Kalib\”, ha aggiunto.

“,”postId”:”d9b84517-fc4b-4204-8f09-c42b214d63ef”},{“timestamp”:”2023-07-13T04:55:20.730Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-13 06:55:20+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Zelensky: \”Nessun compromesso territoriale sulla Nato\””,”content”:”

\”Non scambieremo mai alcuno status per nessuno dei nostri territori, anche se si tratta di un villaggio in cui vive un nonno\”. Lo ha detto Zelensky ieri al termine del vertice della Nato di Vilnius, chiarendo che il processo di adesione alla Alleanza Atlantica non passerà per il sacrificio di territori ucraini in favore di Mosca.

“,”postId”:”750e3d5a-eba1-4c93-a165-e010aaeaa03d”},{“timestamp”:”2023-07-13T04:52:51.326Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-13 06:52:51+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Lavrov: Fake news voci di un colloquio di pace a luglio\””,”content”:”

Non ci sarà alcun colloquio di pace tra Mosca e Kiev a luglio. In un’intervista al quotidiano online Lenta.ru. il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov smentisce le voci di una ripresa delle trattative. Le informazioni su possibili colloqui di pace sull’Ucraina a luglio sono false, poichè Kiev e i suoi responsabili occidentali continuano a seguire la strada dell’escalation delle ostilità, ha dichiarato Lavrov. \”Non abbiamo ricevuto alcuna indicazione in merito. Ci sono ragioni per ritenere che si tratti di una fake news, vista la persistente intenzione di Kiev e dei suoi referenti occidentali di inasprire le ostilita’\”, ha dichiarato Lavrov.



","postId":"bf135968-1a5f-44b2-b524-b84ca353e657″}]}