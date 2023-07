LIVE Summit Nacido en Vilnius, Georgia Meloni, Biden también en Lituania: las últimas noticias en vivo

\”La cumbre de Vilna marca el comienzo de una nueva relación con Ucrania. Ucrania está más cerca que nunca de la OTAN\”. Así lo expresó el secretario general de la Alianza en una conferencia de prensa con el presidente ucraniano Zelensky.

\ “Es importante decir que el Consejo OTAN-Ucrania no es solo una herramienta para la participación, sino también un instrumento para la integración. Y nos da la sensación de que seremos parte de la Alianza. Estoy seguro de que después de Ucrania guerra será en la OTAN. Haremos todo por esto”. Y así en Twitter el presidente ucraniano, volodymyr zelensky.



Entre reuniones, Zelensky está ocupado manteniendo reuniones con Sunak y el canciller alemán Schultz. También hoy la reunión con el presidente estadounidense Biden, quien reiteró \”compromisos a largo plazo con Kiev\”. Tras su discurso en la Universidad de Vilnius, el propio presidente anunció entonces que evaluaría el permiso para enviar misiles de mayor alcance a Kiev que los enviados hasta ahora. Rueda de prensa del primer ministro Giorgia Meloni: \”El mundo es cada vez más incierto, pero la unidad de los Aliados está asegurada\”.









“,”postId”:”c7f1a621-8aca-4a38-adb7-c14961dc65a3″}]”,”publicaciones”:[{“timestamp”:”2023-07-12T21:58:00.472Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 23:58:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Questo liveblog finisce qui”,”content”:”

Continua a seguire gli aggiornamenti su Sky TG24

“,”postId”:”24ab0b5e-f13a-4828-957e-69d812d04413″},{“timestamp”:”2023-07-12T21:35:00.493Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 23:35:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Ucraina nella Nato, da vertice di Vilnius nessuna tempistica per l’ingresso: cosa sappiamo”,”content”:”

Kiev spinge per entrare nell’Alleanza ma per ora nel compromesso del comunicato finale del summit si legge che “l’invito\” avverrà solo \”quando le condizioni saranno raggiunte”. Ira di Zelensky: \”L’incertezza è una debolezza. Assurdo non ci sia una data”. Ecco cosa sta succedendo

“,”postId”:”6cf16875-956f-4a14-aee8-21dee4941365″},{“timestamp”:”2023-07-12T21:15:00.692Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 23:15:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Nato, cos’è l’articolo 5 sulla difesa collettiva e quando può essere attivato”,”content”:”

La clausola di difesa collettiva dei Paesi membri è contenuta nel Trattato istitutivo dell’Alleanza e recita: “Le Parti convengono che un attacco armato contro uno o più di loro in Europa o Nord America sarà considerato un attacco contro tutte le parti\”. E un attacco rivolto a uno Stato Nato legittima qualsiasi azione considerata necessaria, \”ivi compreso l’uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale\”. COSA SAPERE

“,”postId”:”c071ac91-9444-4979-8e82-b796db4e2695″},{“timestamp”:”2023-07-12T20:55:00.522Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 22:55:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Nato, cosa è l’Alleanza Atlantica e quali sono i Paesi membri”,”content”:”

L’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord è stata creata nel 1949 con il Patto Atlantico di \”difesa collettiva” contro un attacco sovietico. Negli anni i Paesi membri sono diventati 31, con l’adesione della Finlandia ratificata ad aprile 2023. Un futuro allargamento con l’ingresso dell’Ucraina è stato una delle cause che ha scatenato il conflitto tra Kiev e Mosca. L’APPROFONDIMENTO

“,”postId”:”6cf13f0e-d27d-424a-84c3-8a4de8709f8c”},{“timestamp”:”2023-07-12T20:35:00.944Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 22:35:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Nato, Jens Stoltenberg confermato Segretario Generale fino al 2024″,”content”:”

Gli alleati hanno concordato di prorogare di un ulteriore anno il mandato del segretario, fino al primo ottobre 2024. La decisione sarà approvata dai capi di Stato e di governo della Nato al vertice di Vilnius. COSA SAPERE

“,”postId”:”d9ce8c8a-24bf-40f0-b82c-c8e48c848e4b”},{“timestamp”:”2023-07-12T20:10:00.363Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 22:10:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Accordo Svezia-Turchia per la Nato, cosa prevede: i punti salienti”,”content”:”

Dalla lotta al terrorismo, alle armi, fino al sostegno all’ingresso nell’Ue di Ankara. Alla vigilia del summit di Vilnius dell’alleanza atlantica, durante un incontro trilaterale promosso dal segretario generale Jens Stoltenberg è stata trovata l’intesa che ha portato alla rimozione del veto turco all’ingresso di Stoccolma nella Nato. Ecco i punti principali

“,”postId”:”01c5e148-9ee2-44c6-ad2d-36250d42f8f2″},{“timestamp”:”2023-07-12T19:45:00.476Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 21:45:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Nato, Stoltenberg: “Via libera da Erdogan per l’adesione della Svezia””,”content”:”

Il segretario generale dell’Alleanza, al termine dell’incontro trilaterale con i leader di Stoccolma e Ankara, ha annunciato questo “passo storico” spiegando che il presidente turco ha accettato di inoltrare il protocollo di adesione della Svezia alla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile e garantirne la ratifica”. Come parte dell’accordo, la Svezia sosterrà ingresso di Ankara nell’Ue. LEGGI L’ARTICOLO

“,”postId”:”4e30cc58-c315-414f-9877-43d52afa28ac”},{“timestamp”:”2023-07-12T19:25:00.184Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 21:25:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Vertice Nato di Vilnius, Meloni incontra Erdogan: “Continua la cooperazione con l’Italia””,”content”:”

\”Il mantenimento di una forte cooperazione tra i due Paesi, lo sviluppo delle relazioni economiche e questioni regionali sono state discusse durante l’incontro\”, ha fatto sapere la presidenza della Repubblica di Ankara. (LEGGI L’ARTICOLO)

“,”postId”:”2493fa26-9eba-4b99-882e-112ea8c32bba”},{“timestamp”:”2023-07-12T19:10:00.923Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 21:10:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Meloni a Riga: \”Con Lettonia d’accordo su temi immigrazione\””,”content”:”

La premier ha incontrato il primo ministro lettone Krisjanis Karins per un bilaterale in cui hanno parlato di migranti, Ucraina e delle sfide economiche che deve affrontare l’Ue. Roma e Riga hanno \”posizioni identiche\” sulla guerra – \”sostegno totale a Kiev\” – ed entrambe auspicano che l’Europa \”possa maggiormente investire sulla propria sicurezza e difesa\”. LEGGI QUI

“,”postId”:”781ad156-7342-4a9d-a265-f72b32da3e02″},{“timestamp”:”2023-07-12T18:39:23.408Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 20:39:23+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Biden, valuterò missili a più lungo raggio per Kiev”,”content”:”

Joe Biden valuterà l’autorizzazione ad inviare a Kiev missili a più lungo raggio di quelli mandati finora. Lo ha detto lo stesso presidente ai reporter dopo il suo intervento all’università di Vilnius, come riferisce il pool al suo seguito.

“,”postId”:”e4ac8765-3ff6-40cf-815d-6791d5217bed”},{“timestamp”:”2023-07-12T17:50:00.364Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 19:50:00+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Biden: \”Non possiamo prosperare senza un’Europa sicura\””,”content”:”

L’idea che gli Stati Uniti possano \”prosperare senza un’Europa sicura\” \”non è ragionevole\”. Lo ha dichiarato Joe Biden, a Vilnius, rivolto alla folla riunita per ascoltarlo davanti all’università della capitale lituana. \”Dobbiamo unirci per proteggere i diritti e le libertà\”, ha affermato il presidente americano.

“,”postId”:”d0725db7-6adc-46b7-b4ae-38c7af28eabc”},{“timestamp”:”2023-07-12T17:18:55.706Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 19:18:55+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Biden: \”Non cederemo nel sostegno a Kiev, Putin ha sbagliato\””,”content”:”

\”Non cederemo\” nel sostegno all’Ucraina, \”Putin ha fatto una scommessa sbagliata che il supporto a Kiev sarebbe finito\”, \”difenderemo la libertà oggi, domani e per quanto serve\”: lo ha detto Joe Biden parlando all’università di Vilnius dopo il vertice Nato.

“,”postId”:”cc8e546a-e605-42bb-b50f-980cae24a2bf”},{“timestamp”:”2023-07-12T17:16:27.652Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 19:16:27+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Biden: \”Il mondo sia unito contro il cambiamento climatico\””,”content”:”

\”Il mondo deve stare unito per affrontare il cambiamento climatico\”: lo ha detto Joe Biden parlando all’università di Vilnius dopo il vertice Nato. Il presidente ha sottolineato inoltre la necessità di \”difendere le regole dell’ordine internazionale, la sovranità nazionale, la libertà di navigazione\”.

“,”postId”:”f8e15eca-2eb9-460d-b490-bf01020eaddf”},{“timestamp”:”2023-07-12T17:06:37.859Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 19:06:37+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Biden: \”Putin pensava di dividerci ma ha sbagliato\””,”content”:”

\”Putin pensava che la Nato e i leader occidentali si sarebbero divisi, ma si è sbagliato\”: lo ha detto Joe Biden parlando all’universita’ di Vilnius dopo il vertice Nato.

“,”postId”:”019ccb84-012f-470e-b92c-3063fa1e51c6″},{“timestamp”:”2023-07-12T17:02:13.807Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 19:02:13+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Biden: \”Decenni di giogo Urss non hanno piegato Vilnius\””,”content”:”

\”Decenni di oppressione sovietica hanno dimostrato che non sono bastati ad affievolire la fiamma della libertà in Lituania\”: lo ha detto Joe Biden parlando all’università di Vilnius dopo il vertice Nato. \”Per voi questi giorni sono una resurrezione\”, ha detto ad una affollata platea di studenti.

“,”postId”:”ee2de873-efe8-4da7-9101-a9af4715a376″},{“timestamp”:”2023-07-12T16:43:26.593Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 18:43:26+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Zelensky, ‘incontro significativo con Biden a Vilnius'”,”content”:”

\”Un incontro significativo e forte con il presidente degli Stati Uniti Joseph Biden a Vilnius\”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito così su Telegram il colloquio avuto con il suo omologo americano in occasione del vertice Nato di Vilnius. Zelensky ha parlato del dialogo avuto con Biden sulla \”situazione in prima linea\”, ma anche a proposito \”dell’ulteriore cooperazione a lungo termine in materia di difesa\” e dei \”processi interni alla Russia alla luce dei recenti eventi\”. Il presidente ucraino ha dichiarato di \”apprezzare enormemente\” che \”gli Stati Uniti sono stati al fianco dell’Ucraina per tutta la durata della nostra difesa contro le aggressioni\”. Per questo motivo, ha ringraziato \”personalmente\” il presidente Biden, il Congresso e il popolo americano \”per l’assistenza di vitale importanza – militare, finanziaria, politica – fornita all’Ucraina dall’inizio dell’invasione su larga scala della Russia\”.

“,”postId”:”a0022f66-4b74-4bf6-836c-159f89fd703c”},{“timestamp”:”2023-07-12T16:34:03.862Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 18:34:03+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Tajani, Kiev entrerà nella famiglia Nato”,”social”:{“socialType”:”twitter”,”src”:”https://twitter.com/Antonio_Tajani/status/1679164892069216267?s=20″,”content”:”https://twitter.com/Antonio_Tajani/status/1679164892069216267?s=20″,”cookieAllowed”:true},”postId”:”66d500fc-941e-4319-8aa0-f8ae33f96dd5″},{“timestamp”:”2023-07-12T16:33:14.086Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 18:33:14+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Zelensky, ‘aiuti militari dipendono dal campo di battaglia’ “,”content”:”

L’Ucraina sa che gli aiuti militari occidentali dipenderanno dalla situazione sul campo di battaglia. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al vertice Nato di Vilnius.

“,”postId”:”84bfd31d-c36a-4c4b-84c1-2699be4f5673″},{“timestamp”:”2023-07-12T16:10:24.971Z”,”timestampUtcIt”:”2023-07-12 18:10:24+0200″,”altBackground”:false,”title”:”Riga tifa Ucraina, \”con Kiev nella Nato tutti più sicuri\””,”content”:”

Birre e aringhe sui tavolini ben prima dell’ora di pranzo. Sopra al locale sventola la bandiera dell’Ucraina. Riga, la capitale della Lettonia, tifa Kiev. Il centro storico brulica anche di lunedì mattina. In appena cento metri lungo una stradina lastricata di ciottoli il ‘paesaggio’ è vario: ragazzi tatuati e anziani del posto, un gruppo di inglesi, una comitiva di spagnoli, una giovane dorme piegata su un cuscino. Vino rosso e cappuccino sui banconi dei pub. \”Speriamo che l’Ucraina entri nella Nato\”, dice Olga all’AGI, 30 anni originaria di Kiev ‘costretta’ ad emigrare in Germania dopo l’invasione della Russia e in visita ad alcuni amici lettoni. Anche tra gli abitanti della più grande città dei Paesi baltici il ‘coro’ è pressoché unanime: \”con Kiev nell’Alleanza Atlantica ci sentiremmo tutti più sicuri\”.

Birre e aringhe sui tavolini ben prima dell'ora di pranzo. Sopra al locale sventola la bandiera dell'Ucraina. Riga, la capitale della Lettonia, tifa Kiev. Il centro storico brulica anche di lunedì mattina. In appena cento metri lungo una stradina lastricata di ciottoli il 'paesaggio' è vario: ragazzi tatuati e anziani del posto, un gruppo di inglesi, una comitiva di spagnoli, una giovane dorme piegata su un cuscino. Vino rosso e cappuccino sui banconi dei pub. "Speriamo che l'Ucraina entri nella Nato", dice Olga all'AGI, 30 anni originaria di Kiev 'costretta' ad emigrare in Germania dopo l'invasione della Russia e in visita ad alcuni amici lettoni. Anche tra gli abitanti della più grande città dei Paesi baltici il 'coro' è pressoché unanime: "con Kiev nell'Alleanza Atlantica ci sentiremmo tutti più sicuri".