Las elecciones americanas y la atención a las mujeres: la votación sobre el aborto puede ser decisiva Melina Gabanelli

Quizás ningún otro país del mundo esté compuesto por tantas comunidades étnicas, religiosas y culturales como Estados Unidos.. No ha sido fácil para ningún presidente, y tampoco lo es para Joe Biden, gobernar de forma equilibrada, intentando no ofender la sensibilidad de tal o cual grupo. Un ejercicio que se vuelve indispensable en medio de la competencia electoral que librarás hasta la última votación. En este escenario de incertidumbre, las encuestas muestran cómo las actitudes de las minorías étnicas y, más en general, las actitudes de las mujeres pueden ser decisivas.. Donald Trump está recuperando apoyo entre afroamericanos, hispanos y asiáticos: hasta veinte puntos porcentuales más que en 2020, pero tiene dificultades con el voto femenino.

Peso de las minorías

Según un estudio que realizó Centro de Investigación Pew Washington, Para las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024, sobre una población de 333 millones, se registrarán 246 millones y 50 mil votantes potenciales.. No todo el mundo irá a votar, pero los blancos son mayoría absoluta (64,8%), los votantes afroamericanos son alrededor del 14%, los latinos son el 14,7% y los asiáticos son el 6,1%. Así pues, a primera vista, el juego electoral parece estar en manos de los blancos. Pero en realidad no es así, porque en Estados Unidos no gana nadie que obtenga la mayoría de los votos en todo el país. Los ciudadanos nominan a los “electores” para cada estado por separado, y luego serán ellos quienes nominen al nuevo presidente para la Casa Blanca.. El mapa geopolítico de Estados Unidos está tradicionalmente dividido en dos bloques entre demócratas (California, Nueva York, etc.) y republicanos (Texas, Alabama, etc.), pero ninguno de los dos tiene suficientes delegados para elegir al presidente. Biden y Trump tendrán que superar siete estados dominados por la incertidumbre. Estos son los llamados “estados indecisos”: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin.