Netanyahu congela a Blinken: “No a un acuerdo que incluya poner fin a la guerra en Gaza” Galant: Israel está preparado para la operación Rafah

Israel No quiere que termine la guerra. Gaza. Por lo tanto, independientemente del posible acuerdo para tregua Preparación para la operación terrestre A Rafá. Este es el mensaje enviado por el Primer Ministro israelí Benjamín Netanyahu Entregado a Antonio BlinkenMinistro de Relaciones Exteriores Estados Unidos de América Llegó Jerusalén Para intentar dar desviación a Negociación Y persuadir a Tel Aviv para que evite un ataque potencialmente devastador contra la ciudad situada al sur de la Franja. Una misión que parecía un fracaso desde el principio y que resultó serlo. Netanyahu en un encuentro privado cara a cara tres horas Blinken dejó claro que no aceptaría ningún trato con él agitación Eso incluye Fin de la guerra. Pero también subrayó que “el proceso de Rafah no depende de nada” y, por lo tanto, no podrá evitarse ni siquiera mediante un posible acuerdo, como anunció la Oficina del Primer Ministro. Los tiempos de Israel. Es un concepto que el Ministro de Defensa israelí ha repetido públicamente Yoav corajudoExplicó a Blinken mientras lo acompañaba en la visita al paso fronterizo en Cisjordania que “Israel tomará todas las iniciativas para el regreso de los rehenes, pero se está preparando para la operación en Rafah”. Kerem Shalom ¿Dónde se van a continuación? Ayuda humanitaria Para Gaza.

Entonces, en otro punto de inflexión, la hipótesis parece disolverse tregua En el sector: lo último comprender En la mesa está servido por A. tregua de 40 días Miles fueron liberados Prisioneros palestinos De prisiones Tel Aviv A cambio de la liberación de este último. 33 rehenes Se le considera todavía vivo. Se ha fijado el plazo fijado por Israel para responder a Hamás Noche El miércoles 1 de mayo. Pero parece que las declaraciones de Netanyahu quieren sabotear el acuerdo en cualquier caso. Porque el concepto que surgió de la reunión con Blinken es claro: el acuerdo de rehenes con Hamás no significa que Invasión terrestre de la ciudad de Rafah será evitado.

El Secretario de Estado de Estados Unidos propuso al Estado judío “último SoluciónEn lugar de atacar Rafah, la última ciudad del sur de la Franja de Gaza donde se encuentran Un millón y medio de desplazados. “Hay otras maneras, en nuestra opinión, mejores, de enfrentar el desafío planteado por Hamás que no requieren Gran proceso ejércitoBlinken dijo a los periodistas después de las conversaciones en Rafah. Al mismo tiempo, instó a Hamás a hacerlo. El acepta el acuerdoDe lo contrario, demostrará que no le importa el destino de los palestinos. La Casa Blanca comentó sobre el asunto diciendo: “Creemos que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para convencer a Hamás de esto”. Aceptar inmediatamente el acuerdo“.

Escribe el Secretario de Estado de los Estados Unidos HaaretzLos líderes israelíes, incluido el Primer Ministro, advirtieron que una operación israelí en Rafah en este momento reduciría las posibilidades de alcanzar un acuerdo sobre Cisjordania. Liberación de rehenes controlada por Hamás y que también afectará esfuerzos Subordinar Estados Unidos Para promover la normalización entre Israel yArabia Saudita. Ex portavoz oficial del Departamento de Estado de EE.UU. Mateo MolineroSe informó que Blinken repitió a Netanyahu la posición estadounidense sobre Rafah. administración Joe Biden Y Fuertemente en contra Una operación en Rafah sin un plan fiableEvacuación de civiles.

Repetir concepto parpadear También con una publicación en X: “Me reuní en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre los esfuerzos para llegar a un acuerdo. alto el fuego Con la liberación de los rehenes yEs obligatorio Para apoyar el aumento de Ayuda a civiles En toda Gaza”. Blinken expresó su esperanza de que se complete el acuerdo de tregua, mientras que las negociaciones actualmente deberían considerarse concluidas. La reunión directa entre Netanyahu y Blinken comenzó aproximadamente a las 10:40 de la mañana y terminó a la 1:50 de la tarde. Inmediatamente después se celebró una reunión ampliada con representantes políticos y militares de Israel, así como de Estados Unidos, pero la cumbre ya se vio socavada por las palabras de Netanyahu ayer: “Se alcance o no el acuerdo. atacaremos Rafá. El Primer Ministro israelí anunció que ni La Haya ni nada más nos detendrá.

Türkiye denuncia a Israel en La Haya – al mismo tiempo Turquía Uniones Sudáfrica en caso Genocidio contra Israel En el Corte Internacional de Justicia de La Haya. Así lo anunció el Ministro de Asuntos Exteriores turco. Hakan Fidanque recuerda ankara Lleva tiempo considerando cómo responder a las acciones de Israel en la guerra en Gaza, y ya ha tomado medidas contra Israel, como limitar… Alguien exportaciones. “Como Türkiye, decidimos participar en su presentación. Sudáfrica Contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, presentaremos en breve nuestro solicitarFidan anunció, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo indonesio, retno MarsudiEn Ankara fue retransmitido por la televisión estatal turca. Fiesta tailandesa rak tailandesa. “Nosotros proporcionaremos el nuestro Solicitud oficial A la Corte Internacional de Justicia una vez camino legal“, seleccione Fidan.