Suecia está en la OTAN, por lo que Putin está “cumpliendo” su profecía- Corriere.it

Con la adhesión de Suecia a la OTAN, Vladimir Putin finalmente podrá decir: Esta es la evidencia de que la OTAN está cercando a Rusia. Sus simpatizantes italianos se harán eco de la propaganda: Occidente es culpable, alimentando el síndrome del bloqueo en Moscú. Este es un ejemplo clásico de una profecía autocumplida: Putin ha hecho tanto que ya ha logrado sortear.

Incluso hace 500 días, incluso en vísperas de su invasión de Ucrania, la expansión de la OTAN a Finlandia y Suecia no estaba en la agenda. Fue precisamente esa agresión la que desató tantos temores en los países vecinos de Rusia -en tierra o en el mar- que pagaron Dos naciones con antiguas tradiciones pacíficas y neutrales Para buscar protección dentro de la OTAN.

Putin confirma lo contrario de lo que siempre han dicho muchos de sus admiradores: no es un genio de la geopolítica, sino un estadista carente de inteligibilidadque en nombre de A Nacionalismo patológico imperial Le está haciendo mucho daño a su país. Primero, cortó los lazos económicos con Occidente y destruyó un legado de relaciones con Europa, desperdiciando el vínculo energético que sus predecesores soviéticos habían construido pacientemente. Así que se pagó a sí mismo Economía frágil hacia la dependencia de China que se parecerá cada vez más al colonialismo. En interés de China, también está perdiendo parte de su influencia en Asia Central, Oriente Medio y África. Finalmente, la OTAN “dio” una frontera terrestre muy largay azul marino Fortificados por dos ejércitos de primer orden: los suecos y los finlandeses, aun siendo neutrales, nunca cometieron el error de los demás europeos, es decir, nunca bajaron la guardia ante la amenaza rusa. Se entiende que Putin tendrá que encontrar un compromiso con Prigozhin. Ahora tampoco es el momento de perder a Wagner.

Sobre la cuestión de la adhesión de Ucrania a la OTAN, El medio paso atrás de Joe Biden tiene diferentes interpretaciones. Solo uno es suficiente: cuando decimos OTAN, recordemos siempre que el grueso de la capacidad de combate es estadounidense. Siempre ha sido así. Aún más, habiendo caído en un sueño geopolítico, los europeos fueron engañados después de la caída del Muro de Berlín de que podrían ser la primera superpotencia herbívora en la historia humana. Si la OTAN alguna vez se ve obligada a luchar para defender a Ucrania en virtud del artículo 5 del Estatuto, Estados Unidos debería haber enviado a sus soldados primero. Biden desde el comienzo de la invasión rusa de Ucrania, y lo condena, puso estas apuestas: Estados Unidos no enviará soldados sobre el terreno y Estados Unidos no entrará en un conflicto directo contra Rusia.. Un año y medio después de las elecciones presidenciales estadounidenses, y con una corriente aislacionista bien representada en el Partido Republicano, no es momento de traicionar esas promesas.

Sigue siendo un buen dilema resumido en esta frase deeconómico¿Cómo puede Ucrania negarse a unirse a la OTAN mientras está en guerra, sin darle a Putin una razón para prolongar la guerra? Vladímir Zelenski Interiorizó completamente este dilema y su exasperación era legítima: si unirse a la OTAN estaba condicionado al fin de las hostilidades, Para Putin, la mejor manera de mantener a Ucrania fuera de la OTAN es seguir bombardeándola y matando a sus civiles..

Ayer recordé el precedente de Bucarest 2008: ya entonces, la cumbre de la OTAN le dio a Putin una señal peligrosamente ambigua. Por un lado, dio vagas pistas sobre la posibilidad de una futura adhesión de Ucrania a la OTAN. Por otro lado, se negó a precisar tiempos y métodos. Esta ambigüedad aceleró la precipitación de Putin en sus guerras, desde Georgia hasta Crimea y Ucrania, porque la OTAN no puso un elemento disuasorio adecuado frente a él. Tampoco mitigó por completo la paranoia del cerco. “Paranoico” sonará como una hipérbole para algunos de ustedes. Cabe recordar que participó en la cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008. Sí, la OTAN fue tan agresiva que el presidente ruso fue el invitado de honor.