“Simplemente fotos increíbles”. Negar el estado de emergencia a los inmigrantes de Francia y Alemania

a Lampedusa No hay emergencia para los migrantes. Esta es la última moda que surge del partido Alemania vs Italia. El periódico alemán hace otra acusación ZDF, que cita las palabras de Pierre Henri, identificado como experto pero que no precisa haber sido presidente de una ONG, France Terre d’Asile, durante mucho tiempo. Evidentemente no es una opinión completamente honesta por parte de Henry, según la cual el debate sobre la inmigración está siendo alimentado por “ Temas racistas “Lo cual es consistente con” Imágenes asombrosas “, que no refleja la realidad.

Zdf escribe que se encuentra en Lampedusa “ Problema logístico Explotado políticamente “El hecho de que Alemania financie con varios millones de euros a las ONG que traen inmigrantes a Italia con barcos y barcos con bandera alemana no debe considerarse un elemento secundario. Los mismos alemanes que plantearon una cuestión diplomática al declarar su deseo de impedir los traslados desde Lampedusa pero no de Chipre.

Pero la explotación parece clara en las palabras del periódico que comparan a los refugiados ucranianos con los inmigrantes de Lampedusa, sin resaltar la profundidad de las diferencias entre los dos fenómenos. “ El año pasado, Europa recibió a cuatro millones de personas en tres meses Huir De su tierra natal debido al ataque militar a Ucrania. Nadie se queja de la “invasión inmigrante” “, leemos en el artículo. En primer lugar, los ucranianos son refugiados que, sin duda, huyen de la guerra, lo que no se puede decir de quienes cruzan el mar desde el norte de África. En segundo lugar, los ucranianos eran en su mayoría Migrantes en tránsitoTanto es así que muchos regresaron a sus países al cabo de unos meses. El tercer elemento, no menos importante, tiene que ver con la composición de los flujos: proceden principalmente de África. Joven, De Ucrania casi sólo llegaron mujeres y niños, porque los hombres se quedaron en su tierra natal para luchar.

“ Ahora unos cuantos miles de personas hablan de “la inundación”, lo cual es ridículo. “, Anunciar Camille ShamoulGeógrafo especializado en inmigración para el periódico alemán. “ Estamos hablando acerca de Muy pocas personasEn comparación con los países anfitriones más grandes del mundo “, vuelve a decir Schmall, que en los últimos días ha participado especialmente activamente en reuniones sobre el tema de la inmigración en nuestro país. Pero parece un vicio que los franceses expliquen a los italianos cómo funciona el fenómeno de la inmigración, y ellos Son los mismos que cerraron sus fronteras con nuestro país y provocaron una polémica por recibir un barco afiliado a una ONG, mientras que Italia tenía otros 4 que gestionar.

De hecho, el investigador francés de la inmigración, Mateo TardisEsto parecía implicar que Italia debería recoger a todos los inmigrantes en el propio Mediterráneo y distribuirlos por toda la península. Además, la misión ya se ha cumplido mediante el despliegue de ONG en varios puertos, en medio de vibrantes protestas. “ Si estos pocos miles de personas hubieran llegado a la Italia continental, esto no habría causado controversia. Estamos ante una explotación política. “Dice la TARDIS.

Pero Schmoll va más allá, como escribe Zdf: “ La extrema derecha utiliza las imágenes para su propio beneficio Publicidad “Para crear miedo”, dice Schmall. Pero mientras continúa el artículo, el periódico alemán, sin darse cuenta, destaca el verdadero problema de Italia: “ Hablamos principalmente de africanos de países subsaharianos. Pero según las estadísticas europeas de 2022, los solicitantes de asilo en Europa proceden principalmente de Siria (138.000), Afganistán (132.000), Turquía (58.000), Venezuela (51.000) y Colombia (43.000). ¿Cómo explican desde Alemania que las tres primeras nacionalidades representadas en los desembarcos en Italia sean: Guinea, Costa de Marfil y Túnez? Sin embargo, la respuesta es fácil: los inmigrantes llegan a Italia mientras están No tienen derecho a asilo. Lo cual no está incluido en los cálculos de distribución europea. Aquellos que Italia debería poder rechazar o repatriar con procedimientos simplificados.

allá Campaña electoral Comenzó en Europa, y está claro que este tipo de ataque proviene de un partido político que durante años ha controlado las instituciones europeas y que ahora teme perder ese privilegio. La izquierda en Europa está luchando, la derecha está avanzando y los problemas creados por las políticas laxas de los progresistas están ahí para que todos los vean. Pregúntenle a Lampedusa si estas imágenes representan propaganda o un verdadero inconveniente para la población.