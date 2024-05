Deportaciones masivas, control de la justicia e indultos para los atacantes del Capitolio: el segundo mandato de Trump en la portada de la revista Time

¿Qué podemos esperar del segundo mandato de Donald Trump, si vence al saliente Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses de noviembre? Todo es como nos tiene acostumbrados el empresario estadounidense que, tras la victoria en 2016 y la derrota en 2020, aspira a llegar de nuevo a la Casa Blanca. Esta vez no como un outsider, sino con un Partido Republicano que ha sido canibalizado por un electorado radical más dispuesto. Esta vez, con la experiencia del cuatrienio anteriormente cubierta una vez. Y con la promesa de no querer perder ni un solo minuto en conseguir lo que promete conseguir a su regreso a Washington. Lo cuenta en dos largas conversaciones fue con tiempo A quien dedico la portada del próximo número, explica los pilares del segundo mandato que le gustaría alcanzar. “Trump está en mejor posición para ganar la Casa Blanca que en cualquier otro momento de sus campañas anteriores. Está ligeramente por delante de Joe Biden en la mayoría de las encuestas, incluso en varios de los siete estados donde aún no está decidido quién tiene probabilidades de ganar. “, explica Eric Cortlesa. Determinar el resultado”. No importa mucho que también sea el primer ex presidente que se enfrenta a un proceso penal. Este no es el tipo de cosas que pondrían nervioso a alguien como él. De hecho, encaja perfectamente en la narrativa de los poderosos. fuerzas en Washington que intentan rechazarlo e impedir que regrese al poder.

La agenda de Trump

En lo más alto de la lista de proyectos de Trump está una ofensiva inmediata contra los inmigrantes indocumentados en suelo estadounidense. Una medida que, tal como se había previsto, conduciría a la deportación de más de 11 millones de personas. Con la ayuda de la Guardia Nacional y, si es necesario, también del ejército. El periodista señala que sería ilegal utilizar la fuerza militar contra civiles. Él respondió: “Bueno, estos no son civiles, son personas que no están legalmente presentes en nuestro país”. En materia de justicia, los proyectos de Trump ya asustan a opositores y expertos jurídicos. El empresario pretende intervenir personalmente contra aquellos fiscales que se nieguen a aplicar una orden presidencial para procesar a alguien. Se trata de una posibilidad que se describe como una peligrosa intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial. “Dependerá de la situación”, respondió cuando se le pidió que reiterara si despediría a los fiscales del MNOAL. Luego, dirigiéndose a sus acusadores en los distintos procesos judiciales en los que está involucrado, dice: “Lo que hicieron es terrible”. Otra llamada de atención para quienes temen que Trump pueda manipular la justicia a su propia satisfacción es la posibilidad de que conceda el indulto a las personas condenadas por participar en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021. La mayoría de ellas eran leales y estaban convencidas de Trump. partidarios. El resultado de las elecciones de noviembre fue anulado y el entonces saliente Trump no hizo nada para refutar esta teoría de la conspiración. En cuanto al aborto voluntario, sabe que el partido corre el riesgo de perder votos a nivel nacional, por lo que está utilizando una doble táctica: no hará nada para corregir la decisión de la Corte Suprema que anuló el fallo. Roe v. VadearEsto es gracias al voto de 3 jueces designados. Por otro lado, quedará en manos de los estados regularse. Incluso observando los embarazos de las mujeres: “Creo que pueden hacerlo”. Además de su intención de cerrar la Oficina de Preparación para Pandemias de la Casa Blanca, también demuestra que tiene las ideas claras en política exterior. Sus declaraciones de hace dos meses hicieron temblar a los aliados occidentales, cuando dijo que en caso de un ataque ruso, no intervendría para apoyar a los países de la OTAN que no se retrasaran en sus pagos. “Si no vas a pagar, estás solo”, repitió. tiempo. Y añadió: “Si Europa no paga, ¿por qué deberíamos pagar nosotros? Ellos están mucho más afectados, pero hay un océano entre nosotros. No (envían ayuda militar, Sr. Dr.)”. Quizás la expresión del periodista, como otras que concluyen cada comentario de Trump, sea de poca utilidad: “Los países de la Unión Europea han donado más de 100 mil millones de dólares en ayuda a Ucrania”.

