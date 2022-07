Verano sin fin, calor sin fin, todo crece, todo se esparce, tal vez esta vez nunca acabe” ILMETEO.it

Clima: verano sin fin, calor sin fin, todo se balancea, todo fluye, tal vez este tiempo nunca termine

flor de verano Según las últimas estimaciones, hasta 28 millones de italianos, un número no muy elevado, son pisoteados para irse de vacaciones, aunque sea por unos pocos días o períodos más largos, al mar, a la montaña y al extranjero: muchos responden a nuestras encuestas: ” Si pudiera caminar alrededor del sistema solar”.

Después de esos períodos cortos, pero que se ven como cierres interminables muy largos y difíciles, después de períodos cortos, pero que en realidad son privaciones muy severas de cierres de restaurantes y toques de queda, jóvenes y mayores comen y beben como si no hubiera mañana , No importa que transgresiones, ya sabes, duele, pero es bueno… siempre hay algo peor…

Y no importa que, gracias a las especulaciones de la reciente guerra en Ucrania, los precios hayan subido como nunca antes, por lo que la electricidad, el gas, la gasolina, los viajes y la comida cuestan mucho más que antes. Y los mismos restaurantes que gritaron en las plazas que reabrieran durante el cierre, están colapsando tanto por el trabajo como por el calor, sin encontrar empleados para sus actividades, y le echan la culpa a la renta de la ciudadanía, que tiene que ver con eso, tú sé, sólo en parte.

Y mientras Europa nos dice que ha decidido imponer las peores sanciones a Rusia, el rublo está subiendo con fuerza. Si bien la eventual transición al vehículo eléctrico para 2035 se establece como una panacea para todos los males, India y China están recuperando la tierra y estableciéndose como nuevos imperios en la década de 2000, el consumo de hidrocarburos ahora está aumentando, incluso el dióxido de carbono en el planeta es subiendo, por lo que suben las temperaturas del planeta y por tanto el consumo eléctrico de nuestros aires acondicionados.

¿Pero todo terminará?

Después de la Segunda Guerra Mundial, la privación prolongada condujo inevitablemente a la sobrealimentación que todos conocemos hoy: el consumo de carne, por ejemplo, nunca disminuyó.

Hoy asistimos a una nueva posguerra, a pesar de que todavía hay guerras, donde se sirven ostras en una pizzería a quienes, para hacer historias instagrameables, las prueban y escupen, están en un torbellino. de excesos cuando no hay agua y no hay clima afuera. Así que no lo había visto antes.

Después de Sharon habrá un brevísimo parón, de hecho uno nuevo Fabuloso La ola de calor ya está organizada para el 17 de julio y no durará mucho. exactamente lo contrario.