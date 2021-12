Covid, una de cada diez personas en Londres se ha infectado. En el Reino Unido, las restricciones están aumentando

Las últimas cifras provienen de la Oficina de Estadísticas Nacionales. Según las predicciones de los investigadores de Londres, 9.5 por ciento Los londinenses obtendrán Coronavirus. Este porcentaje aumentará tras la llegada de Omicron, y Variante de virus un mayor grado de infección. El papel de Omicron se ilustra al leer el otro pronóstico de la Oficina del Censo: En la semana intermedia 13 y 19 de diciembre Solo fue apreciado en toda Inglaterra. una persona con 35 Contrajo Covid, una semana antes de la estimación. una persona con 45. en todo esto Boris Johnson No ha anunciado nuevas restricciones en el país. Pero agregó que en caso de necesidad, no dudaría en trabajar, El escribe el BBC. Los datos más recientes antes del “parón” navideño en los que no se dieron a conocer los números hablaban de un pico Aproximadamente 122186 En el Reino Unido se registró el viernes pasado. El gobierno del Reino Unido sigue trabajando estrategia Desde fomentar las vacunas y los refuerzos hasta contrarrestar el progreso varante Omicron. Una estrategia fue enviar millones de mensajes de texto hoy, en el Boxing Day, con una invitación para recibir un impulso de inmediato. Por otro lado, Escocia, Gales e Irlanda del Norte están optando por nuevas restricciones, imponiendo restricciones a la entrada de personas procedentes del extranjero y a la gestión del ocio. Mientras que las reglas del distanciamiento social están de vuelta en acción y se establecen límites a las reuniones. La clasificación dispersa garantizará que los partidos de fútbol del Boxing Day se jueguen contra el máximo 500 fans Sentado en Escocia, mientras que todos los principales eventos deportivos en Gales serán a puerta cerrada.

Escocia

A partir de hoy en Escocia, entrarán en vigor nuevas restricciones sobre eventos: esas restricciones se aplicarán como máximo en interiores 100 personas de pie el 200 personas sentadas. Será máximo para eventos al aire libre en lugar de 500 personas. Se requiere un metro de espacio libre. para mañana, 27 de diciembreBares, restaurantes, teatros, cines y gimnasios deben garantizar una distancia metros entre personas. Los grupos de personas que se reúnan se limitarán a tres familias. Se requerirá servicio de mesa en los lugares de hospitalidad que sirven alcohol.

Gales

En Gales, a partir del San Esteban, no supere el máximo para reunirse en cines, bares y restaurantes 6 personas. Los expositores del edificio ya han expresado su preocupación por las novedades identificadas para su sector. Sean Barnsley, propietario de un pub en Chepstow, le dijo a la BBC que sus adquisiciones de diciembre ya habían disminuido. 65 por ciento. El servicio back-to-table significa más personalidad: “Es una lucha”. Eventos al aire libre limitados a 50 personas Una capacidad máxima de 30 Para eventos en interiores, incluidos hogares privados. Se requiere una distancia social de dos metros en oficinas y lugares públicos. Las discotecas deben estar cerradas.

Irlanda del Norte

A partir de hoy, los clubes nocturnos deben permanecer cerrados y los eventos bajo techo están prohibidos. darle seis en punto de la mañana Desde 27 de diciembreLos bares, cafés y restaurantes solo brindarán servicio de mesa. Mientras que no más de seis personas de diferentes familias podrán sentarse juntas.

Inglaterra

Estaban en inglaterra Demorado Los partidos de la Premier League inglesa entre Burnley, Everton, Liverpool, Leeds United, Wolverhampton Wanderers contra Watford debido al brote de Covid. Aunque Inglaterra es el único país entre los cuatro países del Reino Unido que no ha endurecido las restricciones después del día de Navidad, tiene la tasa de infección más alta. Johnson dijo antes de Navidad que “no podía descartar” más acciones después de las vacaciones. Desde entonces, yo Resultados preliminares de la Agencia de Seguridad de la Salud del Reino Unido encontró que la variante Omicron puede tener menos probabilidades de causar una enfermedad grave que la variante previamente dominante, delta.

En Cupertina EPA / ANDY RAIN | Una mujer pasa junto a un anuncio de una campaña de vacunación en la estación de Euston, Londres, el 24 de diciembre de 2021.

