Muere el arzobispo Desmond Tutu que derrotó al apartheid en Sudáfrica – Corriere.it

Desmond Tutu falleció hoy a los 90 años: cerrando el capítulo más importante de la historia de Sudáfrica

Era el rostro sonriente en la lucha contra el apartheid. El racismo demolido con el poder de sus palabras. Con lo que no sabes cómo lidiar. Desmond Tutu falleció hoy, 26 de diciembre, en Ciudad del Cabo. Tenía 90 años. Y con él concluye el capítulo más importante de la historia de Sudáfrica.

El presidente Cyril Ramaphosa, en nombre de todos los sudafricanos, expresa su profundo pesar por el fallecimiento del arzobispo emérito Desmond Mpilo Tutu, y lee una nota de la Presidencia de la República de Sudáfrica. Su muerte es otro capítulo del duelo de nuestra nación: Nos despedimos de una generación de ciudadanos maravillosos que nos ayudaron a dejar el legado de una Sudáfrica libre.

Siendo religioso, Toto pudo exponerse aún más. Pero las responsabilidades también han aumentado. Su voz era un altavoz de sufrimiento que no se podía gritar.

Provenía de una familia pobre pero no indigente de la etnia Xhosa, como Nelson Mandela. Estudios en Inglaterra y experiencias en todo el mundo. Entendió que el régimen del apartheid no podía ser demolido por la violencia, pero que el terrorismo de los grupos armados justificaba la represión. Pero entendió la ira de los oprimidos. Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor. Si un elefante tiene una garra en la cola de un ratón y usted dice que es neutral, el ratón no apreciará su neutralidad.

En los gestos de este joven obispo, la comunidad internacional reconoció las semillas de un cambio que parecía imposible para todos los analistas políticos.

En 1984 fue galardonado con la Medalla premio Nobel de la Paz. Una advertencia a los arquitectos del apartheid.

Pero la firma indeleble de Desmond Tutu será la escrita En las páginas posteriores al apartheid. Cuando llega el momento de intentar rasgar las heridas y no permitir que los nuevos maestros se opriman ellos mismos.

intuición brillante. Comisión de la Verdad y la Reconciliación Ponga a las víctimas y a los verdugos en la misma mesa. Unos piden un perdón que no ha quitado las manchas del pasado pero que aún era nuevo, y otros acuerdan renunciar a una venganza más que comprensible según los cánones humanos.

En esto, Desmond Tutu estuvo genial.