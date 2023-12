“quémalo.” Una manifestación pro Palestina en Nueva York apunta a un árbol de Navidad

aclaración Partidario de Palestina Y el antiisraelismo en el Rockefeller Center de Nueva York. No la queja habitual, como muchas que hemos visto hasta ahora, sino algo diferente y más simbólico. De hecho, mucho más simbólico. El 29 de noviembre se puso en funcionamiento el dispositivo convencional árbol de NavidadEs un hito que atrae a decenas de miles de personas de todo el mundo, que se reúnen en la plaza desde la mañana esperando ver el encendido del árbol de Navidad, símbolo de las fiestas en la Gran Manzana. Bueno, durante uno de los rituales festivos más famosos de Nueva York, unos cientos de manifestantes palestinos protestaron contra Israel.

El orden es el habitual: Palestina libre. Esto significa que el Estado de Israel debe ser eliminado. Manifestarse durante uno de los rituales más queridos de Occidente para exigir la supresión del Estado democrático de estilo occidental en Medio Oriente puede contener la esencia de una cultura particular. De hecho, nos gritaron varias veces durante la manifestación”.quémalo“Es irónico que los manifestantes que salen a las calles con tanta violencia sean los mismos que piden un mundo pacífico. Pero entonces, ¿qué es la paz para ellos? Quizás un mundo en el que se apliquen sus leyes y sólo se apliquen sus derechos. No faltó el número de seguidores, como suele ocurrir en este evento. agitaciónLos que no desaparecen y piden la victoria de la organización terrorista en la Franja de Gaza.

No es la primera vez que se celebra una manifestación pro Palestina durante o inmediatamente después de la ceremonia de encendido del árbol, pero este año el contexto fue completamente diferente y los tonos utilizados también fueron bastante violentos en comparación con el pasado. Bandera del grupo terrorista marxista-leninista FLP. Ciertamente no es una coincidencia, y ciertamente no es una revelación inconsciente, pero tal vez sea un mensaje que debería transmitirse a Medio Oriente. No debemos olvidar que las manifestaciones pro Palestina en Europa se han convertido en material de propaganda en Palestina y los países árabes, y son una manifestación”.Evento de conquista“Del mundo occidental. La Navidad no forma parte de la cultura islámica: apuntar al evento más simbólico ciertamente tiene un significado profundo. Además, específicamente como manifestación como la que tuvo lugar en Nueva York, además de la bandera del primer grupo terrorista también fue visto esvásticaUn mensaje claro contra el monstruo judío.