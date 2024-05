Show de Meneskin en Ciudad de México inicia gira mundial de festivales

El concierto se agotó ante más de 55 mil espectadores.

Este fin de semana Meneskin han vuelto vivir con un espectáculo Vendido Más allá del futuro 55 mil visitantes desear Festival de Tecate símbolo de la Ciudad de MéxicoArrancando así su esperada serie de conciertos que los llevarán a los escenarios más importantes Festivales Mundiales Verano 2024. Concierto con Ben empezando con ‘Don’t Wanna Sleep’ 16 canciones en la lista de canciones.Las canciones exclusivas de Billion Stream Club de Spotify que han superado los mil millones de reproducciones incluyen ‘I Wanna Be Your Slave’, que se suma a ‘Beggin’, así como ‘Mammamia’, ‘Zitti E Good’ y ‘Supermodel’. .

El concierto con entradas agotadas en el festival Tecate Emblema da inicio a 15 conciertos principales en escenarios de festivales de todo el mundo, Sudamérica, Europa y Asia. Vio a Måneskin en 2023 Jugando frente a más de 1 millón de fanáticos en todo el mundo., en 27 países y cuatro continentes. Han recibido numerosos premios y reconocimientos, incluidos los VMA “Best Rock”, los EMA “Best Rock Act” y los NRJ Music Awards 2023 en Francia como el artista más reproducido en la radio. Su último álbum, Rush!, fue lanzado en enero de 2023 y en noviembre “Rush! (Are You Coming?)”, alcanzó el número 1 en 15 países y el Top 5 en las listas de álbumes en 20 países. Hasta la fecha, el álbum ha superado las ventas. 2 mil millones de transmisiones globales contribuye a La banda tiene un total de 10,6 mil millones de reproducciones.. La banda actualmente tiene dos canciones en el exclusivo Billion Club de Spotify, con ‘Beggin’ y ‘I Wanna Be Your Slave’ ambas cruzando la marca de los mil millones de reproducciones. En 2023, Meneskin tiene 392 certificados de registro. 32 Discos de Diamante, 294 Discos de Platino y 66 Discos de Oro.