Festival del Libro de Alcamo: Francesco Forgione presenta Red Mice

Como parte de las iniciativas del Festival del Libro de Alcamo del 23 al 26 de mayo,

El libro de Francesco Forgione “Mais Rosso – Un viaje a México entre narcos, mariposas e indios rebeldes” de Francesco Forgione en una conferencia en el Colegio Jesuita el jueves 23 de mayo, autor Zolpo.

Un verdadero viaje a México, entre la guerra de Susia del Estado corrupto y la guerra interminable de los cárteles de la droga, a lo largo de los años, Francesco Forgione se encuentra con ministros, jueces, policías y con las familias de los desaparecidos. Escuchó la voz de los curas callejeros y del pueblo.

Comunidades tribales que resisten, activistas de derechos humanos y periodistas que arriesgan sus vidas y recopilan historias de víctimas inocentes de esta guerra sucia, que se encuentran en el lugar equivocado en el momento equivocado.

Un libro que cuenta la historia de la violencia de los notorios bandilas, jefes de cárteles y líderes de pandillas callejeras; A través de las confesiones de asesinos y narcosoldados, emerge un retrato sin precedentes de los capos de la droga y el crimen organizado mexicano. Son maestros de todo, desde oficiales y policías vendidos, políticos conspiradores y ejércitos sangrientos. Página tras página rastreamos las vidas de niños que caen presa de un sistema cruel, fascinante y mortal y se convierten en asesinos. En lugares como Scampia en Nápoles y Zen en Palermo.

Francesco Forgione, calabrés, vive en Sicilia desde hace treinta años, periodista, ex diputado nacional y siciliano, jefe de la Comisión Parlamentaria Antimafia. De 2017 a 2020 fue consultor de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México y de la “Cadetra Giovanni Falcon y Paulo Porcellino” de la Alta Escuela Para la Justicia en la Ciudad de México. Entre sus publicaciones: Beyond the Dome. Masonería, mafia, política (con B. Montani, 1993); Amigos como antes. Historias de mafia y política en la Segunda República (2002); Mafia

exportar. Cómo la ‘ndrangheta, la Cosa Nostra y la Camorra colonizaron el mundo (2009); Historia ilustrada de la Cosa Nostra (con E. Ciconte, E. Patti, 2012); Tragedianos. El fin de la antimafia y el colapso de sus mitos (2016); Atlas de Mafias (Editor con E. Ciconte, I. Sale, 2012-

2017). Desde 2020 es alcalde del municipio de Favignana-Islas Egadi.