El humedal más grande de México, el Sian Khan, está amenazado por el turismo

“Porque todos duermen bajo la misma luna y se despiertan bajo el mismo sol. Así como nosotros y los animales somos como los seres humanos y como la tierra, nosotros y vosotros somos uno.” Esto es lo que nos está diciendo. brasileño¿Quién fue un anciano maya de Yucatán? Sólo habla su lengua primitiva.. Nos reunimos con él en Casa Nautic en la Reserva de Sian Khan, una de las primeras etapas de su derecho a la protesta. proyecto La conexión entre justicia climática y derechos humanos y ambientales, que nos guiará durante los tres meses Cruza todos los estados de Centroamérica.

El humedal más grande de México

De sus palabras se desprende un punto importante, que conviene recordar en estos tiempos de violencia continua: Todos vivimos bajo el mismo cielo.. al principio, El mundo era un lugar libre., sin fronteras. Hoy en día nos autoimponemos fronteras geográficas, culturales y mentales, estamos reduciendo nuestras fronteras y recortando el cielo. Las fronteras son siempre una excusa para cerrar, aislar, separar, a veces Sin embargo, resultan necesarios Proteger los preciosos tesoros de la biodiversidad del mundo de intereses económicos despiadados.

Este es el caso Reserva de la Biosfera de Sian KhanEl humedal más grande de México, En el corazón de la Riviera Maya. Sin embargo, a pesar del apoyo de la UNESCO, estos 5.281 kilómetros cuadrados de selva virgen, playas de arena blanca y lagunas No están a salvo del turismo de masas Y con grandes infraestructuras, cada día amenaza con tragarse pedazos de bosque y los medios de vida de las pequeñas comunidades mayas que han sido guardianas de estos territorios durante siglos.

Xian Khan en lengua antigua “La puerta del cielo”. Los turistas aquí solo pueden ingresar con la ayuda de un guía maya. Medidas más drásticasLa conservación de la biodiversidad de la región tiene como objetivo: Manglares rojos y grises, manatíesJaguares, pumas y ocelotes son algunas de las especies que conforman este lugar Único en el mundo. Muchas colonias CianobacteriasLos organismos más antiguos del mundo: se parecen a piedras grumosas o arena, huelen a azufre y Indicadores de que el medio ambiente es saludable. De hecho, el más mínimo cambio químico en el agua, como protector solar u orina, es suficiente para matarlos. “Es decir, mientras las cianobacterias sigan vivas, habrá esperanza”, afirma Manuel, un biólogo local. Y La confianza es importantePorque sin él no podemos imaginar un mundo mejor, y mucho menos crear uno.

La operación Gaza Nautik incluye el derecho a protestar de Xi’an Khan

Por eso son tan importantes las organizaciones que luchan cada día por ser ejemplos de desarrollo sostenible. Asociaciones como Amigos de Xian KhanEste es D.A sus 37 años trabaja para proteger estos lugares y personas. Actividades como las de quienes viven allí, la permacultura y la educación de Casa Nautic demuestran que comunidades como Muil pueden hacer precisamente eso. Otro mundo ya es posible, aquí ahora. Los gobiernos ciegos siguen avanzando en el narcotráfico, el turismo negro, el ambientalismo y el colonialismo –pese a todo, Encuentran fuerza y ​​coraje todos los días. Sea un ejemplo concreto Una forma diferente de hacer economíaPensar en la sociedad, construir relaciones.

Como grandes gotas de lluvia que oscurecen el cielo y agua clara, Sian Khan nos regala Una última reunión: Miles de infinitas fibras retorcidas que recubren manglares y juncos. Y esto Cúscuta, al vampiro se le llama parásito porque se adhiere a otras plantas con ventosas y les chupa el jugo… “Pero no, no es muy peligroso – explica Manuel – porque no puede distinguirse de otras plantas y por tanto, ya ves , se destruye a sí mismo. Como nosotros de todos modos.” Y se ríe, un poco abatido. sus ojos brillan Cue animado bajo la lluviaEsta estación seca no es seca.Pero brilla en el coraje de quienes luchan por la misma tierra en la que todos vivimos.



Este trabajo se distribuye bajo licencia. Atribución Creative Commons – No comercial – Sin obras derivadas 4.0 Internacional.