Amatrice y los bomberos recuerdan a Franco Di Mare

RIETI – Puedes distinguir instantáneamente a los grandes profesionales de los medias medias. Simplemente porque conocen tan bien su trabajo que definitivamente no tienen miedo de ayudar a los más pequeños. Así fue para Franco Di Mare, hasta el último día, la última hora de su vida. Por eso, en la Capilla de los Artistas de la Piazza del Popolo de Roma, no sólo estuvieron presentes en su funeral los rostros ilustres de la televisión y los nombres oficiales de la prensa escrita, sino también los jóvenes periodistas, los que siempre lo escuchaban, Lo aconsejó, lo animó a hacer su trabajo con constancia y pasión: “Ve, escucha, cuenta historias, sonidos, busca lo que no puedes ver”. Así fue para nosotros, los reporteros locales durante el terremoto de 2016, o al menos para aquellos que tuvieron la humildad de observar y aprender de quienes dominan el oficio con tanta pasión y competencia. Franco Di Mare, que en ese momento presentaba Uno Mattina, se apresuró a ir al lugar del terremoto, porque era nuestro trabajo ir allí, ¿recuerdan? Narró lo sucedido con su estilo inequívoco: claro, directo, tranquilo. Sin excitación, sin codazos. Respetando el dolor y el papel de todos, y sobre todo dando voz viva a todos los que sufrían, ayudaban y miraban. “Lo acompañé al lugar, nos conocíamos desde hacía tiempo – recuerda el portavoz de los bomberos, Luca Cari – Franco era una persona que quería entender las cosas completamente, una persona que escuchaba atentamente cada palabra que le decíamos. a la torre civil, y constantemente le hacía preguntas para entender “Era un auténtico corresponsal de guerra, acostumbrado a escenas de destrucción y dolor, pero no por ello menos humano”. de lo contrario. Franco De Mare fue alguien que vivió de primera mano las historias que contó mientras trabajaba, con toda la compasión y ternura posibles hacia quienes sufrían. Ciertamente no detrás de una pantalla o desde la distancia, le gustaba respirar el mismo aire que los que estaban en el lugar, y tal vez eso fue exactamente lo que fue fatal para él. Cuando era posible, añadía un poco del sarcasmo napolitano que era uno de los principales rasgos de su carácter. Franco Di Mare siempre estuvo en primera línea en guerras y desastres, se reunió con los bomberos varias veces más y con ellos se desarrolló una relación de armonía y cooperación: “Como cuerpo, más o menos lo conocimos en el año 2000, cuando Empezamos a tomar cursos de comunicación y periodismo – dice Carey – y se puso a disposición como tutor. Luego nos encontramos varias veces sobre el terreno, en 2019 para su programa “Frontiere” hicimos un episodio completo en Capannelle recordando la tragedia de Vermicino, una historia que nos afecta especialmente a los bomberos. Era sincero, tal como lo veías, amigable y tranquilo, y me llamó ‘hermano’”. Gracias a este largo y fuerte vínculo, los bomberos hoy estuvieron en primera línea durante su funeral, tal como él solía verlos. Y fueron los bomberos quienes sacaron el ataúd a hombros de la iglesia. “Era el deseo de su familia y, naturalmente, aceptamos. Su esposa y su hija nos lo pidieron. Lo hicimos en nombre de una larga amistad basada en el respeto mutuo. “. Franco De Mare, que falleció a los 68 años a causa de mesotelioma, fue durante mucho tiempo corresponsal de la RAI en zonas de guerra, y sus colegas de hoy también lo recuerdan por su gran generosidad. También apareció en nuestras regiones. Cuando se le preguntó si quería donar su libro firmado a la nueva biblioteca Amatrice, su respuesta fue inmediata y directa, como él: “¿Uno? Nos encontramos en Viale Mazzini, trae tu coche. Al menos puedes conseguir una caja de ellos”.

