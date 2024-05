Sophia Loren y su impactante confesión sobre su condición física: “Tengo que tener cuidado…” | Toda la verdad

La actriz Sophia Loren sigue siendo uno de los rostros más reconocibles del cine italiano actual, y así es como le va y qué debe hacer para mantenerse saludable.

el cine italiano No sería lo mismo sin él. Sophia Loren, una de las actrices locales más famosas y populares, no sólo en Italia sino también en el extranjero. Por sus actuaciones en algunas películas que hicieron historia del cine mundial, fue Sophia Loren Muchos premios importantes.

con Siosarapelícula de Vittorio De Sicaganó un Oscar en 1962, presentando un personaje complejo y dramático que es capaz de conmovernos aún hoy por la terrible historia contada, que fue un reflejo del país en ese momento.

Ayer, hoy y mañana, Cierto día, Me encanta el pan y…, boda italiana Incluso el más reciente La vida está frente a ti.Hay muchas películas y escenas icónicas en las que Sophia Loren la interpretó y que le valieron un más que merecido Premio de la Academia a la Trayectoria de la Academia en 1991.

edad alcanzada 89 años, Sigue siendo una de las mujeres que hizo la historia de nuestro país con su personalidad y una de las mujeres más deseables del mundo, A.Un icono de elegancia y belleza. Honestidad que encantó los corazones de todos.

Sophia Loren, terrible confesión

Actriz apenas el año pasado, debido a un Un terrible accidente domésticoEl cual tuvo lugar en su casa de Ginebra, donde actualmente reside Sophia Loren. Posteriormente tuvo que someterse acirugía de fémur Lo que también involucra la cadera.

Afortunadamente, la operación salió bien y la propia Sophia Loren tranquilizó a todos sus preocupados fans en aquella ocasión. Condiciones de salud. El descanso y la rehabilitación fueron claves para la recuperación de la estrella, pero teniendo en cuenta su edad, Sophia Loren Tuvo que renunciar a algo que amaba. Realmente mucho, para poder mantenernos en forma y saludables.

“Tengo que tener cuidado con…”, la verdad de la actriz

Sofia Loren Mejora sus condiciones de salud. Tuvo que renunciar a algo que nunca había ocultado a su amor, una verdadera pasión por la cantante que también encontramos en los personajes que interpreta en la pantalla. Por su estado de saludVolverse viejoTuvo que decir adiós, pero ¿qué es?

“La comida me hace felizA menudo quiero comer. Por supuesto, yo también Debo tener cuidado“Pero trato de no perderme nada”, reveló Sophia Loren en la entrevista Laura Pacelli a laucinaitaliana.it Subordinar 20 de septiembre de 2023. La actriz reveló que cocinar siempre le ha traído mucha felicidad. pastas y pizzas Estas son sus cosas favoritas y le encanta cocinar para sus seres queridos. Aunque ahora tiene que tener cuidado con lo que come, intenta no vivir nunca sin nada porque la comida la hace feliz.