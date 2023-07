Centro de Influencia de Ankara sobre Riesgos Libios y Contraterrorismo – Corriere.it

El jefe de Gobierno italiano subraya, por tanto, la militancia, en línea con la posición predominante en la OTAN: No hay paz sino retirándose Una de las posiciones rusas con las que el gobierno de Kiev está contento. Quizás la parte más interesante de la conversación con Erdogan, cuando el líder turco vuelve a pedir a Italia que apoye firmemente la adhesión de su país a la Unión Europea. Es la primera vez que Meloni aborda este tema como primer ministro en un marco institucional. En su campaña electoral se puso del lado de los países europeos en los que creían Ankara No está listo para dar el salto. Ayer escuchó, pero no se expresó.. De hecho, el silencio es elocuente. cambiar el ritmoLo cual es suficiente para que Erdogan le envíe una invitación oficial a Ankara.